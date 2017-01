Ehe-Öffnung in "San Escobar" zeigt Polen, der Welt den Weg

Mit dieser Twitter-Grafik gratulierten die Kollegen von queer.pl zur Ehe für alle in "San Escobar"

Unbeachtet von der Weltöffentlichkeit hat der vom polnischen Außenminister Witold Waszczykowski durch ein Interview in die Schlagzeilen gebrachte Kleinstaat "San Escobar" in der Karibik die Ehe für schwule und lesbische Paare geöffnet.



Wie der Twitter-Account des Landes am Mittwoch auf einen Glückwunsch-Tweet des polnischen Portals queer.pl bekannt gab, herrsche dort für Homo-Paare sogar bereits seit 1989 "Marriage Equality", das sei einer der ersten Schritte der nach der Revolution eingesetzten Regierung gewesen.



Für Waszczykowski, der das Land kürzlich im Zusammenhang mit der Bewerbung Polens um einen temporären Sitz im Sicherheitsrat der UN konsultiert haben will, ist das peinlich: Die von seiner Partei "für Recht und Gerechtigkeit" (PiS) angeführte Regierung lehnt eine Ehe-Öffnung ab. In dem Land, das homosexuelle Handlungen immerhin schon 1932 legalisierte, blockieren PiS und weitere Parteien selbst Eingetragene Lebenspartnerschaften.

Außenminister stolz auf Unterstützung von nicht-existentem Staat

Die Peinlichkeit für Waszczykowski (und entsprechende Freude für queer.pl und Polens LGBT-Community) fängt damit freilich erst an. Am Dienstag hatte sich der Minister gegenüber Reportern damit gebrüstet, dass er im Kampf um den Sitz im Sicherheitsrat in New York Vertreter von über 20 Ländern getroffen habe, darunter welche aus der Karibik "wie Belize oder San Escobar". Doch "San Escobar" gibt es gar nicht.



Während polnische Medien und erst Recht soziale Netzwerke Waszczykowski in Folge mit Spott überhäuften, etwa mit der Einrichtung des falschen Twitter-Account des Landes, verteidigte sich der Minister, er habe den Karibikstaat St. Kitts und Nevis gemeint (spanisch: San Cristóbal y Nieves).

Über die rasche Antwort von "San Escobar" auf die Frage nach der Ehe für alle habe man sich gefreut, schreiben die Kollegen von queer.pl, und letztlich "mit einem lachenden und einem weinenden Auge" reagiert: "Jetzt werden wir schon von erfundenen Staaten überholt." Eine Aussage, die man bei einem ähnlichen Fall wohl auch in Deutschland machen müsste.



Und in der Karibik: St. Kitts und Nevis, ein Staat aus zwei Inseln mit 54.000 Einwohnern, bestraft homosexuelle Handlungen unter Männern mit bis zu zehn Jahren Haft – die Regierung verweist darauf, dass sie die Regel nicht anwendet, aber auch nicht abschaffen will. In Belize hatte das Verfassungsgericht einen entsprechenden, ebenfalls nicht angewandten Strafrechtsparagrafen aus britischer Kolonialzeit erst im letzten August gekippt.



Der gerade erst so recht einsetzende weltweite Spott um den Außenminister und seinen falschen Staat unter dem Hashtag #SanEscobar bringt so nach und nach auch LGBTI-Rechte in manche Medienberichte, in manches Bewusstsein. Schnell und gut gehandelt, liebe Namensvettern von queer.pl! (nb)