Die brüchige Toleranz der Heteros

Homosexuellenfeindlichkeit äußert sich in Deutschland immer subtiler. Dies ist das Kernergebnis einer neuen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS). Für die repräsentative Umfrage "Einstellungen gegenüber Lesben, Schwulen und Bisexuellen in Deutschland" (PDF) wurden im Oktober und November über 2.000 Personen telefonisch befragt.



Zunächst zeigt sich erfreulicherweise, dass die Bevölkerung weiter ist als die Politik: So sprechen sich 82,6 Prozent der Befragten "eher" oder "voll und ganz" für die von CDU und CSU blockierte Öffnung der Ehe für Lesben und Schwule aus. Ein gemeinschaftliches Adoptionsrecht für homosexuelle Paare unterstützen 75,8 Prozent, eine Gleichstellung bei der künstlichen Befruchtung immerhin 67,4 Prozent. 94,6 Prozent sind für ein gesetzliches Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Orientierung







Viel Unterstützung findet die Forderung der Antidiskriminierungsstelle nach einer Rehabilitierung der Männer, die nach 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt wurden. 86,1 Prozent der Befragten sind der Meinung, die ergangenen Strafurteile sollten aufgehoben werden, eine Entschädigung der Opfer befürworten 69,6 Prozent.



Vorbehalte gegen offenen Umgang mit sexueller Vielfalt



Neben diesen überwiegend positiven Befunden zeigen die Ergebnisse der Umfrage allerdings auch, dass es in Teilen der Bevölkerung durchaus noch abwertende Einstellungen gegenüber homo- und bisexuellen Menschen gibt. Während offene Abwertung, wie die Stigmatisierung von Homosexualität als unmoralisch (9,7 Prozent) oder widernatürlich (18,3 Prozent), nur von Minderheiten geteilt wird, finden sich subtilere Formen dagegen bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. So sind beispielsweise 43,8 Prozent der Ansicht, Homosexuelle sollten damit aufhören, "so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen". 26,3 Prozent stimmen der Aussage zu, dass das Thema Homosexualität in den Medien zu viel Raum einnimmt.



Vergleichsweise viele der Befragten verbinden vorwiegend negative Gefühle mit einem offenen Umgang mit Homosexualität: Wenn zwei Frauen in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung zeigen, zum Beispiel indem sie sich küssen, dann ist dies gut einem Viertel der Befragten (27,5 Prozent) unangenehm. Handelt es sich um zwei küssende Männer, sind es sogar 38,4 Prozent. Zum Vergleich: Bei einem heterosexuellen Paar wird dieselbe Situation nur von rund 10 Prozent als unangenehm bewertet. "Ein offener und sichtbarer Umgang mit sexueller Vielfalt wird also nach wie vor von vielen als unangemessen oder sogar störend empfunden", heißt es in der Zusammenfassung der Studie.



Jeder Vierte findet ein homosexuelles Kind "unangenehm"



Deutlich wird auch, dass Vorbehalte und Berührungsängste umso ausgeprägter sind, je näher das Thema ins Private hineinreicht. So hätte jeweils nur gut jeder zehnte Befragte ein Problem mit einer lesbischen Arbeitskollegin oder einem schwulen Arbeitskollegen. Wenn dagegen das eigene Kind homosexuell ist, fänden dies rund vier von zehn Befragten eher oder sehr unangenehm.







Der Kampf der "Demo für alle" gegen Schulaufklärung wird dennoch von der großen Mehrheit abgelehnt. Fast neun von zehn Befragten (89,6 Prozent) sind dafür, dass die Akzeptanz gegenüber homo- und bisexuellen Menschen im Unterricht vermittelt wird. 70,6 Prozent der Befragten weisen die Behauptung, das Ansprechen sexueller Vielfalt in der Schule verwirre Kinder in der Entwicklung ihrer Sexualität, voll und ganz bzw. eher zurück.



Auch mit bunten CSD-Paraden haben die Befragten kein Problem: 71,9 Prozent nennen Pride-Veranstaltungen eine "gute Sache".



Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat das Jahr 2017 zum "Themenjahr für sexuelle Vielfalt" erklärt. Unter dem Motto "Gleiches Recht für jede Liebe." möchte sie auf die Diskriminierung von homo- und bisexuellen Menschen aufmerksam machen und Betroffene über ihre Rechte aufklären. (cw)