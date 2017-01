Israel veranstaltet erste Mini-Olympiade für LGBTI

Beachvolleyball ist zwar keine der vier TAG-Sportarten, am Strand von Tel Aviv kann man aber immer spielen (Bild: Israelisches Tourismusministerium)

Israel will den Gay Games und Outgames Konkurrenz machen: Ende März werden die ersten "Tel Aviv Games" (TAG) in der zweitgrößten Stadt des Landes eröffnet. Dabei handelt es sich um das "erste Multisport-Event für die LGBT-Community", wie die Stadtverwaltung Tel Aviv stolz mitteilte, die den Wettkampf gemeinsam mit dem "TLV LGBT Sports Club" veranstaltet.



Die Mittelmeerstadt, die als der Hotspot der LGBTI-Szene im Nahen Osten gilt, bietet den Teilnehmern dabei einladende Rahmenbedingungen wie optimales Sport-Wetter und ein ausgeprägtes Nachtleben. Freilich ist auch eine große TAG-Party geplant.



Die Teilnehmer können sich bei den viertägigen Spielen in vier Sportarten messen: Schwimmen, Tennis, Basketball oder Fußball. Wie bei anderen LGBTI-Sportevents ist jeder willkommen – es gibt weder Teilnahmebeschränkungen, noch ist eine Qualifikation notwendig.

"Early Bird"-Special bis Sonntag erhältlich

Noch bis zum Sonntag können sich Interessierte zu einem ermäßigten Preis anmelden: Das "Early Bird"-Paket ist für 199 Schekel (knapp 50 Euro) zu haben. Es beinhaltet das offizielle T-Shirt der "TAG 2017" und ein einwöchiges Premium-Abo der LGBT-Dating-App "ATRAF".



Tel Aviv gilt als äußerst LGBTI-freundliche Stadt, die wie ein Magnet wirkt: Mehr als ein Viertel der rund 500.000 Einwohner sollen Schätzungen schwul oder lesbisch sein. Sehr populär ist auch der in Juni stattfindende einwöchige "Tel Aviv Pride", der als größte Veranstaltung ihrer Art in Asien gilt.



In den letzten Jahren gab es in Israel auch erhebliche Fortschritte bei der Gleichstellung: So kündigte die Regierung vergangen Monat an, dass sich ausländische Ehepartner von schwulen und lesbischen Israelis unter gleichen Bedingungen die israelische Staatsbürgerschaft beantragen können wie heterosexuelle Ehepartner (queer.de berichtete). (dk)