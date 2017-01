Neuer "Prison Break"-Trailer bricht alle Rekorde

Michael Scolfield (Wentworth Miller) hat mal wieder ein paar Problemchen… (Bild: Fox)

Der zweite Trailer für die neue Staffel von "Prison Break" mit dem schwulen Hauptdarsteller Wentworth Miller stellt seit seiner Veröffentlichung am Mittwoch Rekorde auf: Nach Angaben des ausstrahlenden Senders Fox, der neun Folgen der fünften Staffel ab Anfang April zeigen will, wurde der Trailer in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter sowie auf Youtube binnen 24 Stunden bereits 40 Millionen Mal angeschaut. Er sei damit der bislang erfolgreichste TV-Trailer aller Zeiten, gab Fox bekannt.

Direktlink | Michael lebt im neuen Trailer!

Bereits vor einem guten halben Jahr hatte der Sender einen ersten Trailer veröffentlicht. Dieser weckte binnen 48 Stunden gerade mal das Interesse von 20 Millionen Internet-Nutzern.

Direktlink | Der erste Trailer

"Prison Break" handelt von Michael Scofield (dargestellt von Miller), der seinen zu Unrecht verurteilten Bruder Lincoln Burrows (Dominic Purcell) aus dem Todestrakt eines Gefängnisses befreit, was zu allerlei Verwicklungen führt. Die Serie lief zwischen 2005 und 2009 äußerst erfolgreich bei Fox. Insgesamt wurden bislang 81 Folgen sowie ein Film produziert. Die neue Staffel wurde im vergangenen Jahr im kanadischen Vancouver und mehreren Städten in Marokko gedreht.

Miller outete sich 2013

Vier Jahre nach dem Ende der vierten Staffel hatte sich Miller im August 2013 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Damals erklärte er, das Coming-out sei eine Reaktion auf die homophobe Politik Russlands. Während der Laufzeit der Serie hatte der Schauspieler noch beteuert, heterosexuell zu sein (queer.de berichtete). Später erklärte er das damit, dass er Angst gehabt habe, mit einem Coming-out keine Rollennangebote in Hollywood mehr zu erhalten.



Neben Miller werden in der neuen Staffel wieder Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Rockmond Dunbar und Paul Adelstein zu sehen sein. Das Problem ist allerdings, dass Millers Figur Michael Scolfield im Film, der die Handlung abschloss, ums Leben gekommen ist. Er opferte sich darin heldenhaft für seine Familie. Hollywood hat aber immer schon mehr oder weniger gute Ideen gehabt, wie der Tod einer Figur überwunden werden kann… (dk)