Das Album "The Classics" von Hans Zimmer mit seinen bekanntesten Filmmusiken ist am 13. Januar 2017 erschienen

Der gebürtige Frankfurter Hans Zimmer ist der führende Filmmusikkomponist Hollywoods. In brandneuen Arrangements seiner großen Erfolge wie "Pirates of the Caribbean", "Gladiator" oder "Crimson Tide" feiern ihn auf "The Classics" so verschiedene, hochkarätige Musiker wie Lang Lang, Lindsey Stirling, Till Brönner, 2Cellos, Maxim Vengerov, The Piano Guys, Leona Lewis und viele mehr.



Für das neue Album "The Classics" hat Hans Zimmer seine bekanntesten Filmmusiken erstmals speziell für weltweit anerkannte Solisten arrangiert, wie zum Beispiel für die Pianisten Lang Lang und Khatia Buniatishvili, den Trompeter Till Brönner, die Cellozauberer 2Cellos und Tina Guo, für so unterschiedliche Geiger wie Maxim Vengerov und Lindsey Stirling oder für die Internetstars The Piano Guys oder die Songwriterin und Sängerin Leona Lewis.



Das Album demonstriert die Vielseitigkeit und die Souveränität mit der Hans Zimmer das Genre Filmmusik in der Einbindung elektronischer Elemente in traditionellen Orchesterklang beherrscht. Und das bei inzwischen eben schon klassisch gewordenen Scores zu "The Dark Knight Rises", "Interstellar", "Gladiator", "Pirates of the Caribbean", "Inception", um nur einige zu nennen.



Hans Zimmer hat bisher Musiken zu über 120 Filmen geschrieben. Sein Oscar-prämierter Score zu "The Lion King" war mit über 15 Millionen weltweit verkauften Alben auch eines der erfolgreichsten überhaupt. Neben dem Oscar erhielt er u.a. zwei Golden Globes und vier Grammy-Auszeichnungen. Im Frühjahr wird Hans Zimmer erstmals auf Europa-Tournee gehen mit seiner Band, Orchester, Chor und Solisten. (cw/pm)

Direktlink | Lindsey Stirling mit "Main Theme" (Aus dem Film "The Dark Knight Rises")

Hans Zimmer live



24.05.2017 Leipzig – Arena

06.06.2017 Wien (A) – Stadthalle

09.06.2017 Frankfurt – Commerzbank Arena

26.06.2017 Zürich (CH) – Hallenstadion

27.06.2017 Zürich (CH) – Hallenstadion