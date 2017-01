Wie "Trixi von Adler" die Homosexualität abschaffen will

Heute, 12:38h, Noch kein Kommentar

Mit einer Politiksatire thematisiert das Volkstheater Rostock den Rechtsruck in der Gesellschaft. Für das neue Stück "Trixi von Adler", das am Freitag vor einer Woche in der Kleinen Komödie Warnemünde Premiere feierte, ließ sich Regisseur Christof Lange nicht nur beim Namen von der homophoben AfD-Europaabgeordneten Beatrix von Storch inspirieren.



Sandra-Uma Schmitz spielt Trixi von Adler, die Frontfrau der Partei "Aufruf völkischer Deutsche", deren großes Vorbild Magda Goebbels ist. Zwei Tage vor der Bundestagswahl, bei der die AvD den Umfragen zufolge auf Platz zwei landen wird, versucht sie eine bewegende Dankesrede vorzubereiten. Die "Homo-Ehe" gehöre abgeschafft, wenn nicht sogar die Homosexualität selbst. Und jeder soll wieder dorthin, wo er hingehöre: die Flüchtlinge hinter die Landesgrenze und die deutsche Frau zurück an den Herd.



Meilenweit entfernt vom eigenen Ideal



Immer mehr kommen jedoch die Widersprüche der Trixi von Adler zum Vorschein: Ihre "volksnahe" Rede schreibt sie hoch oben in ihrer Berliner Loftwohnung. Dann brennt ihr auch noch der Schweinebraten an, denn als Hausfrau ist sie eine Katastrophe. Und sie hasst die lauten Kinder des Nachbarn, liebt ihren Goldfisch "Goldi" mehr als ihren Ehegatten und mag Döner mit extra scharfer Sauce…



Ihren Goldfisch liebt Trixi mehr als ihren Mann (Bild: Volkstheater Rostock)

"Wir verstehen es keinesfalls als Agitprop-Veranstaltung", erklärte Schauspielerin Sandra-Uma Schmitz zu der realsatirischen Mischung aus Komödie und Groteske. Die Ähnlichkeit ihrer Figur mit aktuellen Politikern sei bewusst inszeniert, um das "absurde" Frauen- und Gesellschaftsbild der AfD zu hinterfragen, sagte sie der "Schweriner Volkszeitung". "Wir möchten künstlerisch provozieren."



Beatrix von Storch inspirierte übrigens nicht zum ersten Mal die deutsche Theaterwelt. Im vergangenen Jahr hatte die AfD-Europaabgeordnete erfolglos dagegen geklagt, dass ihr Foto in dem Stück "Fear" der Berliner Schaubühne gezeigt wird (queer.de berichtete). Das Zombie-Drama von Falk Richter thematisiert, wie sich rechtspopulistische und rechtsextreme Politiker und Aktivisten menschenverachtende Stimmungen zunutze machen und diese weiter befördern. (cw)