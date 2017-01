Homo-Orden für Ursula von der Leyen

Von Micha Schulze

Wenn ein Unternehmen oder eine Behörde mal ein Diversity-Seminar veranstalten, interessiert das die meisten Medien nicht die Bohne. Ganz anders bei der Bundeswehr. Weil diese am 31. Januar zu einem Workshop "Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr" einlädt, empörten sich "Focus", "Bild" und selbst seriöse Tageszeitungen über dieses "Sex-Seminar" in der deutschen Armee (queer.de berichtete). Politiker von AfD bis SPD spotteten in Folge über die "falsche Prioritätensetzung" (queer.de berichtete).



Die heftigen Abwehrreaktionen zeigen, wie notwendig ein solcher Workshop ist. Neben dem Profisport scheint das ebenso männerbündische Militär einer der letzten großen Bastionen von Homo- und Transphobie zu sein. Hinter dem Widerstand, über die Situation von LGBTI-Soldaten auch nur zu diskutieren, stecken in Wahrheitung Ängste und Ablehnung.



Auch der vermeintliche Gegensatz zu "wichtigeren" Problemen der Bundeswehr ist nur konstruiert: Wegen der Wertschätzung von Vielfalt in der Truppe bleibt kein einziger Kampfjet am Boden, wird kein einziges neues Sturmgewehr nicht bestellt.



LGBTI-Workshop war Idee der Ministerin



Ursula von der Leyen auf Truppenbesuch (Bild: Bundeswehr / Kazda)

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die LGBTI-Inklusion und den Einsatz gegen Diskriminierung zur Chefsache gemacht. Der Workshop am 31. Januar war nicht nur ihre eigene Idee, sie wird ihn auch mit einer Rede eröffnen. Und er soll "Startschuss für die Erarbeitung von wichtigen Grundsatzdokumenten zum Thema Vielfalt" sein, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums heißt. Die heftigen Angriffe aus Medien und Politik ließ die CDU-Politikerin einfach an sich abperlen.



Dass es sich bei dem Workshop, zu dem 200 Teilnehmer eingeladen wurden, nicht bloß um eine Publicityshow handelt, zeigt von der Leyens Engagement seit ihrem Amtsantritt. Während ihr Vorgänger und Parteifreund Thomas de Maizière eine Benachteiligung schwuler und lesbischer Soldaten stets bestritten hat (queer.de berichtete), weht seit Dezember 2013 ein völlig neuer Wind auf der Hardthöhe.



Mit der Diversity-Expertin Katrin Suder holte sich von der Leyen 2014 eine offen lesbische Staatssekretärin ins Haus (queer.de berichtete). Bereits ein Jahr später wurde die Stabsstelle "Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion" eingerichtet (queer.de berichtete). Im Weißbuch 2016 – und ganz aktuell auch in der neuen Personalstrategie – wird die Vielfalt der Bundeswehr und ihrer Angehörigen als vorrangiges Ziel definiert.



Für diese vorbildliche und nachhaltige Engagement gegen breite Widerstände hat die Bundesverteidigungsministerin unseren Homo-Orden verdient.