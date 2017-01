Heute, 07:37h, Noch kein Kommentar



"The Sea Of Trees" ist am 13. Januar 2017 auf DVD und Blu-ray erscheinen

Arthur Brennan reist extra nach Japan, um dort im berüchtigten Selbstmörderwald Aokigahara sein Leben zu beenden. Doch der friedliche Abschied unter Bäumen wird von einem Mann gestört, der hilflos und blutend herantaumelt. Takumi Nakamura will nicht mehr sterben, aber er hat sich hoffnungslos verirrt. Arthur kann ihn einfach nicht sich selbst überlassen. Doch es scheint, als wollte der riesige, dichte Wald die beiden Todeskandidaten nicht mehr freigeben …



Für sein neuestes Werk "The Sea Of Trees" konnte der Oscar-nominierte Kultregisseur Gus Van Sant ("Good Will Hunting", "Milk", "My Private Idaho") ein hochkarätiges Schauspieler-Ensemble gewinnen. Neben Oscar-Preisträger Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club", "True Detective") spielen Naomi Watts ("Mulholland Drive", "21 Gramm") und Ken Watanabe ("Inception", "Godzilla"). "The Sea Of Trees" spielt gekonnt zwischen emotionaler Liebesgeschichte, Überlebensthriller und mystischen Elementen. Trotz seiner morbiden Ausgangslage ist der Film ein ergreifender Appell an das Leben, die Hoffnung und die Liebe. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen drei DVDs und zwei Blu-rays

Für die User von queer.de haben Ascot Elite Home Entertainment sowie die Agentur Voll:Kontakt freundlicherweise drei DVDs und zwei Blu-rays "The Sea Of Trees" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine DVD oder Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Sonntag, den 22. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.