"Loverboys 152: Junge Triebe im Lustgarten" ist am 1. Dezember 2016 im Bruno Gmünder Verlag erschienen

Gärtnergeselle Oliver hat einen Job auf einem luxuriösen Anwesen in den Alpen ergattert. Dort ist nicht nur der Verwalter sofort scharf auf den frischen Spross im Gebirgsgärtlein, auch die anderen Bewohner kosten nur allzu gern von so knackigem Junggemüse wie Oliver.



Doch bei seinen spritzigen Abenteuern erfährt der Vielbegehrte nach und nach von den kriminellen Machenschaften des Schloss-Eigentümers. Als Oliver versucht, diese aufzudecken, rückt ihm der ebenso verdorbene wie gut aussehende Milliardärssohn umgehend auf den Pelz. Oliver ist's recht…



Die erotische Erzählung "Junge Triebe im Lustgarten" von Tilman Janus ist der 152. Band der beliebten "Loverboys"-Reihe des Bruno Gmünder Verlags. Er ist auch als Ebook erhältlich. In dieser Reihe sind bereits "Stallbursche sucht Bürohengst", "Zügelloser Zimmerservice" und zuletzt "Freche Lümmel auf Lustreisen" von Tilman Janus erschienen. (cw/pm)

Wir verlosen drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise drei Bücher "Loverboys 152: Junge Triebe im Lustgarten" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 23. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Tilman Janus: Loverboys 152: Junge Triebe im Lustgarten. Erotische Erzählung. 176 Seiten. Softcover. Format: 10,5 x 17 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin Dezember 2016. 12,99 €. ISBN 978-3-95985-239-5