Besucher von queerem Jugendzentrum angespuckt und bedroht

Das am 13. April 2010 eröffnete Frankfurter Zentrum "Kuss41" richtet sich an junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren (Bild: Kuss41)

Kurt-Schumacher-Str. 41 Frankfurt

Seit knapp sieben Jahren gibt es in der Frankfurter Kurt-Schumacher-Straße mit dem "Kuss 41" ein Zentrum für queere Jugendliche und junge Erwachsene, doch nun schlägt der als Schutzraum gedachte Treffpunkt in der Nähe der Konstablerwache Alarm. Vor der Tür würden Anfeindungen immer mehr zunehmen, beklagten Mitarbeiter Ende letzter Woche gegenüber der "Frankfurter Rundschau".



Nach Angaben von Sozialarbeiter Oliver König seien Besucher angepuckt und auch schon einmal mit einem Messer bedroht worden. Sprüche wie "Ihr seid lesbisch? Kann ich mal zugucken?" oder "Kommt mal mit mir nach Hause, ich mach's euch wieder richtig" fielen regelmäßig. Andere Menschen stünden einfach nur vor den großen Schaufenstern des Zentrums und gafften, so König. Einen anfangs befürchteten Anschlag habe es jedoch noch nicht gegeben.



Das "Kuss 41" wurde am 13. April 2010 eröffnet und ist bis heute Hessens einziges Zentrum für LGBTI-Jugendliche. Betreiber ist der Verein Our generation e.V., die Stadt Frankfurt bezahlt neben der Miete auch zwei Stellen. Rund 150 junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren besuchen nach Angaben von Sozialarbeiterin Alisa Weidinger regelmäßig den zentral gelegenen Treffpunkt. Die Mehrheit von ihnen verheimliche ihre sexuelle Orientierung bzw. Geschechtsidentität im persönlichen Umfeld. (cw)