Schüler drehen Film über Schwule im Dritten Reich

Heute, 08:33h, Noch kein Kommentar

Anlässlich des 72. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz waren Berliner Schulklassen zum 14. Mal aufgerufen, Arbeiten zum Thema Nationalsozialismus einzureichen. Unter dem Motto "Darüber spricht man nicht" setzte das "Jugendforum denk!mal" als Veranstalter in diesem Jahr den Fokus auf die Opfergruppe der Homosexuellen. Zu den herausragenden Ergebnissen, die seit heute im Casino des Berliner Abgeordnetenhauses ausgestellt werden, gehört der Film einer elften Klasse des Herder-Gymnasiums im Stadtteil Westend.



Die Schüler zogen mit der Kamera zum Denkmal für die verfolgten Homosexuellen im Tiergarten sowie in den "Regenbogenkiez" am Nollendorfplatz, um dort Interviews mit sehr unterschiedlichen Passanten zu führen. Aus fünfeinhalb Stunden Material schnitten sie innerhalb weniger Tage ein sehr sehenswertes und aufschlussreiches 15-Minuten-Video, das nicht über die Verfolgung in der NS-Zeit informiert, sondern auch die Situation von Lesben und Schwulen heute thematisiert.



"Das diesjährige Jugendforum hat sich als Ziel gesetzt, den Fokus auf eine bisher weniger betrachtete Opfergruppe der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu richten", hieß es in der Ausschreibung zum Projekt. "Homosexuelle wurden lange Zeit nicht als Opfergruppe anerkannt und als diese zudem nur selten thematisiert. Noch in der Gegenwart werden Angehörige einer sexuellen Minderheit immer wieder mit Ausgrenzung und Gewalt konfrontiert."



Die Ausstellung im Berliner Abgeordnetenhaus mit allen eingereichten Arbeiten kann noch bis zum 23. Januar werktags von 10 bis 17 Uhr angesehen werden. (cw)