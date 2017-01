Nach elf Jahren gibt es wieder einen Bangkok Pride

Bangkok gilt als queere Hauptstadt Asiens, nun soll es auch endlich wieder – wie auf der Ferieninsel Phuket – einen eigenen CSD geben (Bild: Thai Puan)

Rund um den Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie wird in der thailändischen Hauptstadt Bangkok in diesem Jahr wieder ein Pride-Festival stattfinden – zum ersten Mal nach elf Jahren. Vom 15. bis 20. Mai sind Workshops, Kulturveranstaltungen, Partys sowie zum Abschluss eine Parade geplant.



Veranstalter des Bangkok Pride sind die LGBTI-Organisationen Out BKK, Rainbow Sky Association, QueerMango, Bangkok Rainbow und die HIV Foundation Asia. Weitere Details zum Festival sollen in den kommenden Wochen auf einer Facebook-Seite bekanntgegeben werden.



Obwohl im Großraum Bangkok rund 15 Millionen Menschen leben und Thailand als ein vergleichsweise LGBTI-freundliches Land gilt, konnte sich in der Hauptstadt bislang kein CSD etablieren. Neben mangelndem Engagement queerer Menschen und der politischen Gesamtsituation waren dafür Streitereien zwischen den Community-Verbänden sowie mit der kommerziellen Szene verantwortlich.



Als inoffizieller Gay-Pride in Bangkok galt bislang das thailändische Neujahrsfestival Songkran vom 13. bis 15. April, bei dem sich Tausende Schwule aus aller Welt in der Silom Road mit Wasser vollspritzen. Etabliert hat sich ein CSD dagegen auf der Ferieninsel Phuket. Der Phuket Pride findet in diesem Jahr vom 27. bis 30. April statt. (mize)