Operation: Olivia Jones ist sechs Zentimeter kürzer

Olivia Jones hat am Montag auf Facebook mitgeteilt, dass sie sich nach jahrelangen Problemen mit Rückenschmerzen "wegen zwei unterschiedlich langer Beine, schiefer Hüfte und falscher Körperhaltung" bereits vor einem Monat unters Messer gelegt habe. Dabei habe die Dschungel-Vizekönigin nicht nur ihre Fehlhaltung korrigieren, sondern auch ihre Beine um sechs Zentimeter kürzen lassen.



Eine derartige Bein-Verkürzung wird in der Regel durchgeführt, indem mit einer Säge der Oberschenkelknochen an zwei Stellen durchtrennt, ein Teil entfernt und der verkürzte Knochen anschließend durch Nägel wieder zusammengeschraubt wird. Nach der Operation dauert es rund ein halbes Jahr, bis der Knochen vollständig ausgeheilt ist.

"Wie eine Giraffe am Trinkloch"

"Ich war's leid, in der Olivia-Jones-Bar mit meiner Perücke immer die Decke zu schrubben, passte in kein normales Bett, in keinen normalen Flugsitz, hatte bei Selfies eine Körperhaltung wie eine Giraffe am Trinkloch und ständige Schmerzen wegen meiner unterschiedlich langen Beine und der schrägen Hüfte", so die ursprünglich 2,07 Meter große Dragqueen. Sie habe zwei Jahre lang überlegt und dann "zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und beide Stelzen kürzen lassen".



Die Heilung verlaufe gut, sie sei bereits auf Krücken unterwegs. In zwei Wochen soll sie wieder ohne Gehhilfe laufen können.



Der Eingriff ist an der Spezialklinik "Betz Institute" im saarländischen Neunkirchen vollzogen worden. "Eine solche Beinverkürzung ist sehr selten", erklärte eine Sprecherin des Krankenhauses gegenüber dem "Hamburger Abendblatt". "Wesentlich häufiger wollen die Patienten größer werden. Auf 100 Beinverlängerungen kommen ein bis zwei Verkürzungen jährlich." Derartige Arbeiten seien ab 17.000 Euro zu haben.



Olivia Jones sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, als sie Anzeige wegen Volksverhetzung gegen den sachsen-anhaltinischen AfD-Chef André Poggenburg erstattete, weil dieser Homosexualität mit Kindesmissbrauch in Zusammenhang gebracht hatte (queer.de berichtete). Daraufhin lud die grüne Landtagsfraktion Jones zur Lesung ihres Kinderbuches "Keine Angst in Andersrum" in den sachsen-anhaltinischen Landtag ein (queer.de berichtete). Später nominierten die niedersächsischen Grünen die Jones als Wahlfrau zur Bundespräsidentenwahl am 12. Februar (queer.de berichtete). (dk)