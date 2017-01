Ehefrau von "Pulse"-Attentäter festgenommen

Omar Mateen hatte den Anschlag auf das "Pulse" in der Nacht zum 12. Juni 2016 ausgeführt. Das FBI ermittelt weiter über die Hintergründe der Tat.

Das FBI hat am Montag in einem Vorort von San Francisco die Witwe des Mannes festgenommen, der im letzten Jahr den tödlichen Anschlag auf den LGBT-Club "Pulse" in Orlando ausgeübt hatte. Omar Mateen hatte im Juni 2016 49 Menschen erschossen und 53 weitere Menschen teils schwer verletzt, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde (queer.de berichtete).



Amerikanischen Medienberichten zufolge wurde Noor Salman, die frühere Ehefrau des Attentäters, in ihrem Haus in der Bay Area festgenommen. Sie soll am Dienstag in San Francisco einem Richter vorgeführt werden, einige Medien berichten von einer geplanten Überstellung nach Florida. Details zur Anklage machten die Behörden gegenüber Medien zunächst nicht.



Die "New York Times" berichtet, der Frau werde die Behinderung der Justiz vorgeworfen, offenbar in Zusammenhang mit widersprüchlichen Aussagen in Verhören kurz nach der Tat. Der Sender CBS spricht zudem vom Vorwurf der Beihilfe zur Tat.

Widersprüchliche Angaben gemacht

In den Verhören hatte Salman früheren Medienberichten zufolge angegeben, sie habe Mateen einst zum "Pulse" gefahren und sei dabei gewesen, als er zwei Tage vor der Tat Munition besorgt habe. Während sie in Interviews abstritt, von der Tat gewusst zu haben, gab es zugleich Medienberichte, sie habe in den Verhören gesagt, sie habe die Tat verhindern wollen. Laut CBS werfen ihr die Ermittler vor, sich nicht an die Behörden gewandt zu haben.



Zum Zeitpunkt der Tat zog Salman den gemeinsamen, damals dreijährigen Sohn des getrennt lebenden Paares auf. Zuvor war Mateen mit einer weiteren Frau verheiratet gewesen, die ihm in Interviews Gewalt gegen ihn vorwarf und mehrfach öffentlich über eine Homosexualität des früheren Ehemanns spekulierte (queer.de berichtete). Das FBI hatte entsprechende Spekulationen wie Berichte von Augenzeugen, Mateen habe häufiger im "Pulse" verkehrt, zurückgewiesen (queer.de berichtete).



Während der Tat hatte Mateen mit der Polizei telefoniert und dabei angegeben, für den "Islamischen Staat" gehandelt zu haben. Auch wenn alles darauf hindeutet, dass sich der zur Tatzeit 29-Jährige allein über das Internet radikalisierte, brüstete sich die Terrororganisation mit der Tat und bekräftigte in einem Propaganda-Magazin den Kampf gegen "Sodomiten" (queer.de berichtete).



Die Ermittlungen des FBI werden in den Rubriken Terroranschlag und Hassverbrechen geführt. Die Tat war der tödlichste Schussangriff in den USA durch eine Einzelperson und das tödlichste Verbrechen gegen LGBT-Menschen des Landes.