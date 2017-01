Neue kostenlose App zum CSD Stuttgart

Heute, 10:14h

Die CSD-App ist kostenlos für Apple und Android erhältlich

Erstmals ist der CSD Stuttgart mit einem eigenen Stand auf der Urlaubsmesse CMT präsent – zu finden direkt im Foyer am Eingang Ost, Stand FOY74. Noch bis zum 22. Januar informiert die IG CSD Stuttgart e.V. dort über Süddeutschlands größtes Kulturfestival im Sommer. Gleichzeitig repräsentiert der CSD-Verein auf der Messe die LGBTI-Community und präsentiert eine neue CSD-App für das Smartphone.



Die mobile App fasst alle wichtigen Hintergründe zum Festival zusammen. Neben einem Terminkalender finden sich dort bis zum Sommer etwa Lagepläne, Zeit- sowie Programmabläufe zur Polit-Parade und der Hocketse (Straßenfest). Auch Details zum Motto werden mobil bereitgehalten. Ebenso kann virtuell im Programmheft geblättert werden.



Ergänzt wird die CSD-App durch einen eigenen City-Guide unter dem Titel "Stuttgart ist bunt". Der interaktive Stadt- und Szeneführer präsentiert in verschiedenen Rubriken die queere Community der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Der Guide – der parallel zur App auch auf der Webseite stuttgart-ist-bunt.de verfügbar ist – bietet allerhand Informationen rund um Stuttgarts Gay-Kultur und Gastro-Szene, und gibt Tipps fürs Ausgehen sowie die Freizeitplanung. Eine integrierte Routenplanung führt direkt zu den Angeboten.



Die CSD-App kann ab sofort kostenlos im Apple-App-Store sowie bei Google Play heruntergeladen werden. Der Stuttgarter CSD findet in diesem Jahr vom 14. bis 30. Juli statt. Höhepunkt ist die Polit-Parade am 29. Juli. (cw/pm)