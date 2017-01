Schwuler beim Cruising im eigenen Auto verbrannt?

Marco / flickr) Die Polizei ermittelt immer noch, um herauszufinden, was Ende September wirklich passiert ist (Bild:

Heute, 12:18h

Noch kein Kommentar

Moos

Ein 52-jähriger Mann ist vergangenes Jahr möglicherweise beim Cruising auf einem abgelegenen Gelände im niederbayerischen Landkreis Deggendorf in seinem eigenen Auto verbrannt. Das deutet das Lokalblatt "Deggendorfer Zeitung" unter Berufung auf "gut informierte Kreise" an.



Eine Hubschrauberbesatzung hatte in den abgelegenen Auwälder beim Grieshaus in Moos Ende September eine Rauchsäule entdeckt, daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr aus. Sie fanden nur ein völlig ausgebranntes Auto mit einer Leiche am Steuer vor. Der Tote wurde als 52-Jähriger aus dem benachbarten Landkreis Passau identifiziert. Die Behörden konnten damals weder Selbstmord noch ein Gewaltverbrechen ausschließen.



Am Dienstag berichtete nun die "Deggendorfer Zeitung", der Mann "verkehrte offensichtlich privat auf Dating-Seiten für Homosexuelle, war auch ab und an Gast in einschlägigen Lokalen und traf sich mit verschiedenen Personen regelmäßig zu Dates, darunter auch einige Deggendorfer".



Derzeit würde die Polizei erneut Befragungen vornehmen. Laut einem Polizeisprecher werde nach wie vor in alle Richtungen ermittelt. (cw)