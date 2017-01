Prozess in Gießen: Vier Männer quälten Schwulen

Strafprozess in Gießen: Die Lokalzeitung nannte die Tatvorwürfe ein "Zeugnis beispielloser Verrohung" (Bild: flickr / Emmanuel Huybrechts / by 2.0)

Wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Nötigung müssen sich seit Montag vier Männer in Gießen vor Gericht verantworten. Den 22-, 29-, 35- und 38 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, im November 2014 einen 29-jährigen Schwulen schwer misshandelt zu haben.



Die betrunkenen Männer befanden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf dem Nachhauseweg von einer Kneipe. Nachdem sie erst einen 44-Jährigen, der nur nach einer Zigarette fragte, die Nase brachen und mehrere Zähne ausschlugen, trafen sie den 29-Jährigen, der sich als homosexuell outete, und nahmen ihn mit in eine Wohnung in der Gießener Bahnhofstraße.



Was dort geschah, wurde von den Angeklagten selbst mit dem Handy gefilmt. In dem einstündigen Clip ist nach Angaben des "Gießener Anzeigers" zu sehen, wie sie ihr Opfer erst dazu zwangen, mit nacktem Oberkörper für sie zu tanzen, und es anschließend mehrfach mit einem Gürtel schlugen und verprügelten.



"Tanz endlich, sonst hau ich Dir uff die Fress"



Die Anweisung "Tanz endlich, sonst hau ich Dir uff die Fress" sei deutlich in dem Video zu hören, berichtete die Zeitung. Der 35-Jährige soll zudem den schwulen Fremden dazu gezwungen haben, seinen 38 Jahre alten Mitbewohner direkt anzutanzen und sich an diesem zu reiben. Dieser sei daraufhin ausgerastet und habe den 29-Jährigen brutal zusammengeschlagen.



Mit Ausnahme des "provozierten" 38-Jährigen bescheinigte eine vom Gericht bestellte Gutachterin allen Angeklagten trotz Blutalkoholwerten von bis zu 4,3 Promille keine Beeinträchtigung sowohl der Einsichts- als auch der Steuerungsfähigkeit. In einem weiteren Prozesstag am 6. Februar sollen die Plädoyers gehalten werden. (cw)