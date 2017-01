LGBTI-Republikaner über Begnadigung von Chelsea Manning erbost

Quinn Dombrowski / flickr) Jahrelang haben sich Aktivisten für die Freilassung Chelsea Mannings eingesetzt (Bild:

Die Log Cabin Republicans, die größte LGBTI-Organisation der amerikanischen Republikaner, haben die Begnadigung der transsexuellen Whistleblowerin Chelsea Manning scharf kritisiert. Obama hatte am Dienstag als eine seiner letzten Amtshandlungen als US-Präsident angekündigt, Manning zum 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, freizulassen (queer.de berichtete).



"Chelsea Manning ist keine Heldin, die Verkürzung ihrer Haftzeit ist empörend", erklärte Log-Cabins-Chef Gregory Angelo in einer Pressemitteilung. Manning sei schließlich nicht hinter Gitter gekommen, weil sie transsexuell ist. Die Behörden hätten sich vielmehr offen dafür gezeigt, ihre Geschlechtsanpassung auch im Gefängnis zu unterstützen.

Begnadigung "kein Grund zum Feiern"

Für den schwulen Republikaner ist Manning eine Frau, die viel Schuld auf sich geladen hat: "Sie wurde wegen landesverräterischer, illegaler Aktivitäten verurteilt, die das Leben von Soldaten aufs Spiel gesetzt haben. Ihre Handlungen – und Präsident Obamas Begnadingung – sind kein Grund zum Feiern", so Angelo.



Gregory Angelo ist ein gern gesehener Gast in amerikanischen Nachrichtenkanälen. Bild: Fox Business Screenshot

In den vergangenen Jahren hatten sich die LGBTI-Republikaner immer wieder gegen Initiativen gewandt, Manning zu einem Idol der LGBTI-Community zu machen. Sie kritisierten beispielsweise scharf, als der CSD San Francisco 2014 entschied, die Whistleblowerin zur Schirmfrau zu ernennen (queer.de berichtete).



Im Gegensatz zu den Log Cabin Republicans begrüßten viele andere LGBTI-Organisationen in den Vereinigten Staten die Entscheidung: Die größte ihrer Art, die Human Rights Campaign, zeigte sich über die Begnadigung erleichtert. HRC-Sprecher Jay Brown erklärte, dass sich Präsident Obama vorbildlich für eine menschliche Behandlung von Gefängnisinsassen und für die LGBTI-Gleichbehandlung eingesetzt habe. Die Begnadigung Mannings habe dieses Engagement erneut unterstrichen. "Wir hoffen, dass Manning schnell die medizinische Behandlung erhalten kann, die sie – ebenso wie alle Transpersonen – verdient", so Brown.



Manning war 2010 verhaftet worden, weil sie Hunderttausende von geheimen Dokumente der Enthüllungsplattform WikiLeaks zugespielt hatte. Diese zeigten unter anderem Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak-Krieg. Mit dem Fall machte sie weltweit Schlagzeilen, damals noch unter dem Namen "Bradley Manning". 2013 outete sie sich kurz nach ihrer Verurteilung zu 35 Jahren Haft als Transsexuelle (queer.de berichtete). (dk)