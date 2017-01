Patsy und Eddie leben immer noch den Luxus voller Glanz und Glamour – nun zum ersten Mal in Filmlänge (Bild: Twentieth Century Fox)

Heute, 06:07h, Noch kein Kommentar

Sie sind betrunken, unverschämt, und sie haben jede Menge Spaß dabei: Edina Monsoon (Jennifer Saunders) und Patsy Stone (Joanna Lumley) sind Ikonen der für ihren rabenschwarzen Humor bekannten britischen Comedylandschaft. Mit "Absolutely Fabulous – Der Film" feiern die beiden 25 Jahre nach dem ersten Fernsehauftritt ihr glamouröses Comeback.



Edina und Patsy leben immer noch den Luxus voller Glanz und Glamour – und nun zum ersten Mal in Filmlänge! Auf einer ihrer Club-Touren in London verursachen sie im feuchtfröhlichen Trubel auf einem Mode-Event einen Skandal um Kate Moss. Was PR-Missgeschicke angeht, könnte es nicht schlimmer kommen. Inmitten des Mediensturms, von Paparazzi verfolgt und beschuldigt, fliehen sie mittellos an die Französische Riviera. Dort schmieden sie einen Plan, um ihr gehobenes Leben im neuen Zuhause für immer weiterleben zu können!

Guilty Pleasure mit Lachkrampfgarantie



"Absolutely Fabulous – Der Film" ist am 19. Januar 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Dass die beiden im fleißig geleugneten Alter kein bisschen an Witz und Bissigkeit verloren haben, beweisen sie nun auch auf dem heimischen Bildschirm. "Absolutely Fabulous – Der Film" ist jezt auf Blu-ray und DVD und bereits seit 5. Januar auf gängigen Portalen wie iTunes, Maxdome, Google Play, Xbox Video, Sony Playstation Entertainment Network, Amazon Video, Videoload, Juke, Chili und Wuaki erhältlich.



Neben Saunders und Lumley nehmen Julia Sawalha und Jane Horrocks wieder ihre altbekannten Rollen als Eddys verzweifelte Tochter Saffy und die gnadenlos inkompetente Sekretärin Bubble ein. Und Kate Moss hat nicht den einzigen Celebritiy-Gastauftritt: Gwendoline Christie ("Game of Thrones"), Cara Delevigne ("Margos Spuren"), Rebel Wilson ("Pitch Perfect") und Ex-"Spice Girl" Emma Bunton sind nur der Anfang der wohl längsten Liste an Gaststars, die ein Film je gesehen hat. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen fünf Blu-rays

Für die User von queer.de haben Twentieth Century Fox sowie die Agentur mainFREIRAUM freundlicherweise fünf Blu-rays "Absolutely Fabulous – Der Film" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine Blu-ray gewinnen? Dann fülle bis Donnerstag, den 26. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Film



Absolutely Fabulous – Der Film. Komödie. Großbritannien 2016. Regie: Mandie Fletcher. Darsteller: Joanna Lumley, Julia Sawalha, Jane Horrocks, June Whitfield, Chris Colfer. Laufzeit: 91 Minuten. Sprachen: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optiona). FSK 12. Twentieth Century Fox