Wolfgang Joop: Heimlich verpartnert seit 2013

Spekulationen hatte es seit langem gegeben. Nun hat Designer Wolfgang Joop gegenüber dem Magazin "Bunte" erstmals bestätigt, dass er bereits seit dem Sommer 2013 verpartnert ist. Mit seinem Lebenspartner Edwin Limberg ist er seit 1980 zusammen.



Bei der Zeremonie auf dem Standesamt Potsdam seien nur vier Gäste dabeigewesen, sagte Joop. "Wir sind auch nicht im Smoking erschienen, sondern mit ganz gewöhnlicher Straßenkleidung. Weiße Tauben oder Schützen in Landestracht gab es auch nicht."



"Eher rationale Gründe" hätten den Ausschlag zur Verpartnerung gegeben, verriet der 72-jährige Modeschöpfer dem Magazin: "Mit der Romantik soll man vorsichtig umgehen im Alter." Auch für seinen 13 Jahre jüngeren Lebenspartner Edwin Lemberg war es wohl nicht der wichtigste Tag im Leben: "Ich weiß das genaue Datum gar nicht mehr", meinte der Fotograf gegenüber dpa. "Es gab keinen Polterabend, keine Party, nichts."



Joop und Lemberg betreiben seit 2003 gemeinsam die Modefirma Wunderkind. In der Beziehung der beiden Männer gab es Höhen und Tiefen. 2003 hatte sich das schwule Paar sogar für kurze Zeit getrennt. 2010 sorgte eine Rangelei für einigen Wirbel in den Klatschspalten. Dabei soll Lemberg seinem berühmten Partner eine Verletzung am Ohr zugefügt haben. (cw)