"Gay Hardcore 09: Das Sex-Casino" ist am 1. Dezember 2016 erschienen

Arm, aber sexy – so hangelt sich der französische Student Vince durch sein junges Leben. Als ihm der vermögende und äußerst elegante Théo begegnet, lernt Vince die glitzernde Welt der Schönen und Reichen, genauer: die der Spielcasinos kennen.



Doch Théo hat mehr vor mit seinem jungen Freund als nur Roulette mit ihm zu spielen: Er führt ihn in einen geheimen Zirkel prominenter Männer ein, die auf harten SM-Sex abfahren. Wird Vince sich bedingungslos unterwerfen lassen?



Die erotische Erzählung "Das Sex-Casino" von Tilman Janus ist bereits der neunte Band der neuen Reihe "Gay Hardcore" des Bruno Gmünder Verlags. Mit über 150 Ausgaben der Serie "Loverboys" hat das Berliner Unternehmen bereits gute Erfahrungen mit schwuler Einhandliteratur gesammelt. In dieser Reihe sind bereits "Stallbursche sucht Bürohengst", "Zügelloser Zimmerservice", "Freche Lümmel auf Lustreisen" und "Junge Triebe im Lustgarten" von Tilman Janus erschienen. (cw/pm)

Wir verlosen drei Bücher

Für die User von queer.de hat der Bruno Gmünder Verlag freundlicherweise drei Bücher "Gay Hardcore 09: Das Sex-Casino" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Buch gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 27. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Infos zum Buch



Tilman Janus: Gay Hardcore 09: Das Sex-Casino. Erotische Erzählung. 176 Seiten. Softcover. Format: 10,5 x 17 cm. Bruno Gmünder Verlag. Berlin Dezember 2016. 12,99 €. ISBN 978-3-95985-247-0