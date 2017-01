Botox-Boy auf der Suche nach dem Dschungel-Glück

2011 heiratete Florian seine "Big Brother"-Mitkandidatin Valencia Vintage – springt für den Botox-Boy nach dem Dschungel wieder eine Hochzeit raus? (Bild: RTL II)

Nach einer Woche Dschungel konnte der einzige Kandidat aus der Community, Florian Wess, sein vor dem Dschungel verkündetes Ziel nicht erreichen: Stress zu machen. Noch vor dem Start der elften Staffel der Kultshow hatte der 36-Jährige gesagt: "Wenn sie mir nicht folgen können oder mit irgendwelchen erdachten Sachen argumentieren, nervt mich das. Wenn ich weiß, dass ich Recht habe und die anderen sehen das nicht ein, gibt es Stress", so Wess damals.



Bislang sorgt er jedoch kaum für Schlagzeilen. Das höchste der Gefühle war Donnerstag der Versuch, die Mitkandidatin Hanka, die Angst vor Berührungen hat, anzutatschen.



Kurz zuvor hatte er mehr schlecht als recht versucht, einen Zickenkrieg gegen Sarah Joelle zu startet. So warnte er am Mittwoch Kader ("Du musst vorsichtig sein") und Gina-Lisa ("Pass' ja auf. Seit heute Morgen ist die total strange drauf") vor der 27-Jährigen. Außerdem empörte er sich, dass Sarah Joelle öfters – Skandal, Skandal – ihre Kleider ablegt (""Wir alle tragen unsere Uniformen, nur sie nicht"). Letzteres ist allerdings bei einer Kandidatin, deren höchste Errungenschaft die Teilnahme bei der Nackedei-Spielshow "Adam sucht Eva" war, wenig verwunderlich.



Sarah Joelle spielt ohnehin ihr eigenes Spiel: Ex-Kandidatin Micaela Schäfer veröffentlichte am Mittwoch ein "Privates Lesbo-Video" mit ihr. Die meisten wird überraschen, dass bei Lesbensex Emoticons durch die Gegend fliegen.

Das Video scheint freilich ohnehin mehr an heterosexuelle, männliche Zuschauer gerichtet.



Eine Möglichkeit für Botox-Flori wäre noch, sich die "große Liebe" im Dschungel zu angeln, wie es einst die Über-Hete Jay Khan versuchte (queer.de berichtete). Diese Taktik hatte Florian, was die meisten Zuschauer wohl schon vergessen haben oder nie wussten, bereits 2011 bei seiner Teilnahme bei "Big Brother" angewandt.



Damals hatte er sich mit der transsexuellen Mitkandidatin Valencia Vintage angebandelt. Nach dem Live-Antrag im TV spendete RTL II den beiden sogar die offenbar ironisch betitelte Show "Val & Flo in Love", die das Pärchen bei den Hochzeitsvorbereitungen zeigte. Die Ehe hielt freilich nicht lang – die Show wurde im Oktober 2011 bei RTL II ausgestrahlt, drei Monate später wurde bekannt, dass sich beide scheiden lassen wollen.



2015 sorgte Botox-Boy dann für Schlagzeilen, als er Helmut Berger das Ja-Wort gab (queer.de berichtete). Auch diese Beziehung hielt nur wenige Monate.

Trashtalk für alle

Beide Male nutzte Botox-Boy das Beziehungsaus zu einem PR-trächtigen Trashtalk mit der "Bild"-Zeitung. Im Fall von Valencia behauptete er, das Jetsetter-Leben seiner Frau "einfach nicht mehr zu ertragen" zu können. Und da sie sich gerade geschlechtsanpassenden Operationen unterzog, schob er an: "Mir würde ein Penis fehlen."



Bei Helmut Berger passte ihm wiederum nicht, dass der Schauspieler seinen Penis benutzte und sich in einer Dokumentation einen runterholte: "Ich bin enttäuscht, dass Helmut vor einem fremden Mann und sogar vor einer filmenden Kamera vor der Weltöffentlichkeit masturbiert, ja sogar ejakuliert hat und ich dies anscheinend hinnehmen soll. Das funktioniert in keiner Partnerschaft, da ich das Wort Treue sehr ernst nehme", so Florian. Noch hat er ein paar Tage Zeit, sich einen Dschungelliebhaber (oder eine Liebhaberin) zu angeln, über die er später lästern kann. Wie wäre es mit Sarah Joelle? (cw)

Ich bin ein Star, holt mich hier raus – Staffel 11



Täglich bis zum 29. Januar gegen 22.15 Uhr bei RTL