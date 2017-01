Von Norbert Blech

Heute, 18:23h, Noch kein Kommentar

Der umstrittene Unternehmer Donald Trump ist neuer Präsident der USA. Der 70-Jährige legte am Freitag um kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit seinen Amtseid als 45. Präsident ab. Zuvor hatte sein ebenfalls umstrittener Vize Mike Pence, der bisherige Gouverneur von Indiana, seinen Amtseid abgelegt. Nacht acht Jahren demokratischer Führung übernehmen die Republikaner das Weiße Haus, ausgestattet mit einer Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments.



In seiner Antrittsrede (engl. Volltext) gab sich Trump kämpferisch und populistisch wie im Wahlkampf und betonte, er werde die Macht von Eliten auf das Volk übertragen. Während sich die Mächtigten feierten, hätten die Bürger nichts zu feiern gehabt, etwa Familien. "Die vergessenen Menschen unseres Landes werden nicht länger vergessen." Er werde die Bildung verbessern, sichere Nachbarschaften und viele Jobs schaffen. Man sei eine Nation, die ein Zuhause und eine Zukunft teilen, so Trump, der größtenteils nur allgemein von Bürgern und Amerikanern sprach und kaum auf Minderheiten einging. LGBTI erwähnte er mit keinem Wort, auch auf Frauen ging er nicht ein.



Bei Obama war mehr los

Der Patriotismus kenne keine Vorurteile, sagte Trump einmal, um dann mit der Bibel zu kommen: Diese besage, wie angenehm es sei, wenn Menschen miteinander in Einheitzusammenlebten. Trump betonte Solidarität: "Wenn Amerika zusammensteht, ist es total unstoppbar." Er lobte Soldaten: Egal ob diese schwarz, braun oder weiß seien, sie alle seien Patrioten und von Gott geschaffen.



Neben Minderheiten dürften sich Staaten weltweit Sorgen machen: Man habe zu sehr andere Länder verteidigt und reich gemacht als sich um das eigene Land zu kümmern, so Trump. Es gebe eine neue Handlungslinie: "Amerika zuerst." Das werde jede Entscheidung der Regierung betreffen. "Amerika wird wieder gewinnen, wie nie zuvor. Wir werden Jobs zurückbringen, Grenzen, Wohlstand uns unsere Träume." Die Zeit leerer Versprechen sei vorbei, nun beginne die "Stunde des Handelns".



Man werde neue Allianzen bilden und den "radikalen Islam vom Gesicht der Erde ausrotten", sagte Trump. Dabei setze man auf den Schutz durch Gott, den der neue Präsident in der Rede mehrfach erwähnte.



Zur Amtseinführung hatten mehrere vom Präsidenteam ausgewählte Priester Gebete gesprochen, darunter der homophobe Erzbischof von New York, Kardinal Timothy Dolan, und Franklin Graham, Sohn des evangelikalen Predigers Billy Graham. Er hatte homosexuelle Christen einst als "Feinde" bezeichnet. Bereits eine kleine Andacht in einer episkopalischen Kirche vor der Zeremonie hatte ein homofeindlicher Pastor geleitet: Robert Jeffress von der Dallas' First Baptist Church meinte einmal, die Abschaffung des Strafverbots von homosexuellen Sex führe zum Untergang Amerikas. Diese Praktiken seien "dreckig" und eine "Scheußlichkeit".



Das Trump-Team hat inzwischen die Webseite des Weißen Hauses und die Auftritte des Präsidenten in sozialen Netzwerken übernommen. Während alte Obama-Einträge zu LGBTI-Rechten, etwa das Weiße Haus in Regenbogenfarben, so bereits verschwunden sind, hat die neue Regierung erste Pläne veröffentlicht. Minderheitenrechte kommen nicht vor, dafür Punkte wie mehr "Law and Order", mehr Ausgaben für das Militär (neue Verteidigungssysteme gegen Angriffe "aus Ländern wie Iran und Nordkorea"), Geld für die Kohleförderung, Militäreinsätze gegen radikale islamische Terrorgruppen sowie neue Einsätze von "Cyberwarfare".



So geht es weiter



Trump und sein Vize Pence werden nun zunächst an einem Essen teilnehmen und eine Militärparade abnehmen, dann das Weiße Haus besuchen und am Abend auf mehreren Bällen auftreten. Allgemein wird erwartet, dass Trump wie versprochen noch am Freitag, spätestens Montag erste Dekrete erlässt, die viele Anweisungen Obamas zurücknehmen. Darunter könnten auch Regeln sein, die LGBTI betreffen, etwas die Anordnung aus dem Jahr 2014, dass Vertragspartner von staatlichen Einrichtungen keine Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität diskriminieren dürfen.



In den nächsten Tagen dürfte Trump auch einen Nachfolger für den verstorbenen Supreme-Court-Richter Antonin Scalia bestimmen. Am letzten Samstag hatte er sich mit Bundesrichter William Pryor getroffen, der sich in der Vergangenheit für die Bestrafung von homosexuellem Geschlechtsverkehr ausgesprochen hatte. In den nächsten Wochen nimmt zugleich nach und nach das Kabinett Trumps die Arbeit auf, das durch die Bank weg als homofeindlich gilt (queer.de berichtete). Die Republikaner könnten unter anderem erneut einen Anlauf für ein Gesetz starten, das die Diskriminierung von LGBTI aufgrund religiöser Ansichten erlaubt.



Derweil gibt es Gerüchte, dass der deutschstämmige Paypal-Mitbegründer und Milliardär Peter Thiel neuer Botschafter in Berlin werden könnte. Als schwuler Redner beim Parteitag der Republikaner hatte er Trump unterstützt, zuvor hatte er durch einen Rachefeldzug gegen das Portal "Gawker", das ihn geoutet hatte, weltweit Schlagzeilen gemacht. Für Trump hatte er nach dem Wahlsieg bereits ein Treffen mit Vertretern der Internet-Wirtschaft organisiert.

Proteste weltweit

In London ließen Protestler am Freitag von mehreren Brücken aus Transparente entrollen, darunter "Brücken, nicht Grenzen", "Vereinigt euch gegen Islamophobie" oder "Was jetzt geschieht, hängt von uns ab". An der Vauxhaull Bridge trafen sich LGBTI-Aktivisten mit dem Banner "Queere Solidarität zerschlägt Grenzen".

In den großen Städten Amerikas gab es bereits am Donnerstag eine Menge Proteste – bei einer von Michael Moore organisierten Kundgebung vor dem Trump International Hotel traten unter anderem Robert DeNiro, Alec Baldwin und Sally Field auf. Mehrere Redner betonten auch die Wichtigkeit von LGBTI-Rechten. Michael Moore selbst meinte, von den rund 20.000 Teilnehmern wiederholt: "Wir sind alle Muslime. Wir sind alle Mexikaner. Wir sind alle Frauen. Wir sind alle Amerikaner. Und ja, wir sind alle schwul. Und lesbisch und bisexuell und transgender und, verdammt noch mal, wir sind auch alle queer."

Am Freitag sind zahlreiche Proteste in den ganzen USA geplant; so rufen die Gruppen, die am Mittwoch vor dem Haus des Vize-Präsidenten Mike Pence eine queere Tanzparty abhielten (queer.de berichtete), zu einem Tanz in Washington auf. In Berlin gibt es einen Protest ab der AfD-Zentrale. Für Samstag werden in der US-Haupstadt hunderttausende zum "Million Woman March" erwartet, zu dem auch diverse LGBTI-Organisationen aufgerufen haben. Ähnliche Proteste wird es am Samstag weltweit geben, etwa auch in Berlin.



Auch die Musikwelt gibt sich kämpferisch: Sowohl der australische schwule Sänger Troye Sivan als auch die amerikanische Drag Queen veröffentlichten in den letzten Stunden neue Musikvideos mit Bildern queerer Geschichte, letztere zur Musik von Billy Joels "We didn't start the fire".

Abschiedsgrüße und eine Warnung von Obama

Mit dem Amtseid von Donald Trump hat sich zugleich Barack Obama nach acht Jahren aus dem Amt verabschiedet. In seiner letzten Pressekonferenz am Mittwoch wurde er auch auf LGBTI-Rechte angesprochen und warnte, der Bewegung stünden "schwere Kämpfe bevor".



Obama, der bei Amtseintritt noch Fragen wie der Ehe-Öffnung zögerlich gegenüberstand, LGBTI-Rechte und die Akzeptanz der vom Supreme Court ermöglichten Ehe für alle aber letztlich zur Chef-Sache machte, lobte vor allem Aktivisten und Einzelpersonen, auf die die Erfolge der letzten Jahre zurückgingen.

Direktlink | Obamas letzte Pressekonferenz. Um LGBTI geht es ab der 36. Minute, zuvor äußerte sich der Präsident auch zur Begnadigung von Chelsea Manning.

"Ich bin stolz darauf, dass wir in manchen Bereichen der Bewegung geholfen haben, sich fortzuentwickeln. Ich glaube nicht, dass das rückgängig gemacht werden kann", so Obama. "Die amerikanische Gesellschaft hat sich verwandelt, die Haltungen vor allem von jungen Menschen haben sich geändert." Wenn man mit jungen Leuten rede, auch mit konservativen, mit Republikanern, verstünden die nicht mehr, wie man Schwule und Lesben habe diskriminieren können. Das heiße aber nicht, dass nicht noch Kämpfe geführt werden müssten, etwa für die Rechte von Transgendern und Transsexuellen.



Bereits in seiner Abschiedrede am Tag zuvor hatte Obama LGBTI-Rechte angesprochen (queer.de berichtete). Mit seiner Familie macht der 44. Präsident jetzt erstmal einige Wochen lang Urlaub, in Palm Springs in Florida im Ferienhaus eines schwulen Paares. Der bisherige Botschafter des Landes in Spanien, James Costos, und sein Ehemann Michael Smith, denen das Haus gehört, werden den Urlaub zusammen mit den Obamas verbringen.



Zu Obamas Leistungen für LGBTI gehörten unter anderem die Ernennung von schwulen, lesbischen und transsexuellen Personen zu Botschaftern, Mitarbeitern des Weißen Hauses und mit Eric Fanning selbst zum Stabschef im Verteidigungsministerium, die Abschaffung des Homo- und Trans-Verbots im Militär, das Ende des Einreiseverbots HIV-Positiver, dutzende Ansprachen, das Anstrahlen des Weißen Haues in Regenbogenfarben, die Verabschiedung eines Gesetzes gegen Hassverbrechen, benannt nach Matthew Shepard, und die Ernennung des Stonewall Inn zu einem Nationaldenkmal. Der Geburtsort der Gay-Pride-Bewegung hat noch immer aktuelle Bedeutung.