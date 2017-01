Heute, 09:20h, Noch kein Kommentar



"Mahana – Eine Maori-Saga" ist am 12. Januar 2017 auf DVD erschienen

In den 1960er-Jahren leben die Maori-Familien der Mahanas und Poatas an der Ostküste Neuseelands vom Schafe scheren. Zwischen den beiden Clans herrscht eine jahrzehntelange Feindschaft, die sich nicht nur bei den alljährlichen Schafschur-Wettbewerben als erbitterte Rivalität äußert. Auch innerhalb der Familie Mahana gibt es Spannungen, als immer öfter Tradition und Moderne aufeinanderprallen. Besonders der 14-jährige Simeon lehnt sich gegen seinen herrschsüchtigen und traditionell denkenden Großvater Tamihana auf. Einzig dessen Frau Ramona, das spirituelle Oberhaupt, hält die Familie zusammen. Als Simeon ein Foto seiner Großmutter mit dem Patriarchen des verhassten Poata-Clans findet, kommt er der Wahrheit hinter der alten Familienfehde auf die Spur. Und für Ramona wird es nun Zeit ihr jahrzehntelanges Schweigen zu brechen…



Basierend auf Witi Ihimaeras ("Whale Rider") autobiografischem Roman "Bulibasha: King of the Gypsies" inszeniert Lee Tamahori die epische Familiensaga "Mahana – Eine Maori-Saga" vor der atemberaubenden Landschaft Neuseelands und gewährt einen einzigartigen Einblick in die Jahrhunderte alte Kultur, Religion und Spiritualität der Maori. Mehr als zwanzig Jahre nachdem der Star-Regisseur mit "Die letzte Kriegerin" seinen internationalen Durchbruch feierte und zu einem profilierten Hollywood-Regisseur avancierte ("James Bond 007 – Stirbt an einem anderen Tag", "Next" mit Nicolas Cage), kehrt der Neuseeländer erstmals in sein Heimatland zurück, um wieder mit dem preisgekrönten Team hinter "Die letzte Kriegerin" zu arbeiten: Hauptdarsteller Temuera Morrison ("Star Wars Episode III – Die Rache der Sith"), Produzentin Robin Scholes und Cutter Michael Horton ("Der Herr der Ringe – Die zwei Türme"). Seine internationale Premiere feierte "Mahana – Eine Maori-Saga" im Wettbewerb (Out of Competition) der Berlinale 2016. (cw/pm)

