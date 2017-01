Bewegende Hommage von Troye Sivan an die frühe Homobewegung

Screenshot aus dem Video: Troye Sivan veröffentlichte 2015 sein Debütalbum "Blue Neighbourhood"

Am Donnerstag veröffentlichte der australische Sänger Troye Sivan ein bewegendes Schwarz-Weiß-Video zu seinem Lied "Heaven" (feat. Betty Who). In dem Clip performt Troye Sivan den Song im Regen tanzend, während ihn ein Unbekannter in den Armen hält.



In diese Szenen wurden Archivbilder von Protesten der Lesben- und Schwulenbewegung geschnitten, die unter anderem den Politiker und Bürgerrechtler Harvey Milk zeigen sowie Szenen der Act-Up-Proteste der Achziger- und Neunzigerjahre.

"In dunklen wie in hellen Zeiten, lasst uns immer lieben"



Ursprünglich wollte Sivan den Clip erst am Freitag veröffentlichen, als Zeichen des Protests gegen Donald Trumps Amtseinführung entschied er sich jedoch, das Video bereits einen Tag früher der Öffentlichkeit zu präsentieren (queer.de berichtete). "Wir waren immer hier. Wir werden immer hier sein. Dieses Video ist all jenen gewidmet, die vor mir da waren, um für unsere Rechte zu kämpfen. Und für diejenigen, die jetzt den Kampf fortführen", erklärte der 21-Jährige zu dem Video. "In dunklen wie in hellen Zeiten, lasst uns immer lieben."



Troye Sivan hatte sich 2013 im Alter von 18 Jahren in einem Youtube-Video geoutet (queer.de berichtete). Zu dieser Zeit war er durch seine Rolle als junger James Howlett in "X-Men Origins: Wolverine" bereits als Schauspieler bekannt. (cw)