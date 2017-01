LGBTI kontrollieren das Deutschlandradio mit

Metropolico.org / flickr) Das Deutschlandradio produziert die drei nationalen Hörfunkprogramme Deutschlandfunk, DRadio Wissen und Deutschlandradio Kultur (Bild:

Im Hörfunkrat des Deutschlandradios wird künftig auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) vertreten sein. Darüber informierte der Verband am Sonntag in einer Pressemitteilung.



Das 1994 gegründete öffentlich-rechtliche Deutschlandradio produziert die drei nationalen Hörfunkprogramme Deutschlandfunk und DRadio Wissen (im Funkhaus Köln) sowie Deutschlandradio Kultur (im Funkhaus Berlin). Der 40-köpfige Hörfunkrat besteht aus Vertretern aller Bundesländer, Abgesandten der Bundesregierung sowie Repräsentanten gesellschaftlich relevanter Gruppen. Er hat unter anderem die Aufgabe, Richtlinien für die Sendungen aufzustellen und deren Einhaltung gemäß der im Staatsvertrag aufgeführten Bestimmungen zu überwachen.



"Die Beteiligung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen in den Mediengremien entwickelt sich erfreulicherweise nach und nach zum Standard in einer pluralistischen Gesellschaft", erklärte LSVD-Sprecherin Henny Engels. "Die Entsendung einer LSVD-Vertretung hat Vorbildfunktion für die Gremien aller öffentlich-rechtlichen Medien, die noch keine angemessene Vertretung von LSBTI* haben – dies trifft beispielsweise für den MDR und auch für den NDR zu."



LGBTI-Kontrolleure bei Radio Bremen, SR, WDR und ZDF



Bislang werden in Deutschland vier öffentlich-rechtliche Sender von LGBTI-Organisationen mit kontrolliert. Auf Initiative der rot-rot-grünen Landesregierung von Thüringen hat Jenny Renner vom dortigen LSVD-Landesverband einen Sitz im ZDF-Fernsehrat. Im Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks und von Radio Bremen haben die dortigen LSVD-Landesverbände je eine Stimme, während sich im WDR-Rundfunkrat das Schwule Netzwerk NRW und die LAG Lesben einen Sitz teilen.



Im vergangenen Jahr lehnten sowohl die schwarz-grüne Landesregierung von Hessen als auch das CSU-regierte Bayern LGBTI-Vertreter in den Rundfunkräten des Hessischen bzw. Bayerischen Rundfunks ab. (cw)