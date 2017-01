"Schwul ist geil" und Hakenkreuz gesprüht

Hans Splinter / flickr) Zum Prozess kam es, weil der Angeklagte sich selbst angezeigt hatte (Bild:

Heute, 06:31h

Noch kein Kommentar

Schweinfurt

Skurriler Prozess in Schweinfurt. Ein 28-Jähriger musste sich in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht verantworten, weil er Ende Oktober 2016 ein hakenkreuzähnliches Zeichen sowie den Spruch "Schwul ist geil" an die Wand eines Tabakwarengeschäfts gesprüht hatte.



Die Staatsanwaltschaft warf dem Produktionshelfer Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. Der Mann war nach der Tat selbst zur Polizei gegangen und hatte sich angezeigt.



Vor Gericht bedauerte der 28-Jährige nach einem Bericht der "Main-Post" seine Sprayaktion und beteuerte, er habe mit rechtem Gedankengut nichts am Hut. Er sei einfach "besoffen" gewesen und habe nicht gedacht. "Schwul ist geil" habe er dazu gesprüht, weil sein Kumpel, mit dem er unterwegs war, dies in diesem Moment so gesagt hätte.



Auf Vorschlag des Amtsrichters wurde das Verfahren mit Zustimmung aller Beteiligten gegen zwei Auflagen eingestellt. So muss der 28-Jährige für den Schaden des Ladenbesitzers in Höhe von 80 Euro aufkommen und außerdem 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.



Die Suchtberatung der Stadt nehme er bereits in Anspruch, erklärte der Sprayer im Prozess. Seit dem Vorfall habe er nicht mehr zur Flasche gegriffen. (cw)