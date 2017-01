Kaum zu glauben, dass der kleine Bruder von James Franco eigentlich Lehrer werden wollte – Dave Franco suchte seinen eigenen Weg an die Spitze Hollywoods (Bild: STUDIOCANAL)

Bist du Player oder Watcher? Auf Vees (Emma Roberts) Highschool gibt es so gut wie kein anderes Gesprächsthema mehr als die immer riskanter werdenden Challenges, die das illegale Online-Game "Nerve" seinen Spielern stellt. Um ebenso, wie ihre Freundin Sydney, einmal im Mittelpunkt zu stehen meldet sich die eher schüchterne Vee kurzentschlossen selbst bei "Nerve" an. Angetrieben vom Kick des Verbotenen bricht Vee mit ihrem ebenso attraktiven wie mysteriösen Game-Partner Ian (Dave Franco) schnell alle Tabus: keine Challenge ist ihnen zu riskant. Über Nacht werden Vee und Ian die Sensation des immer gefährlicher werdenden Spiels! Doch als Vee herausfindet, dass ihre gesamten Social-Media-Accounts gehackt wurden, und versucht, aus dem Spiel auszusteigen, muss sie feststellen, dass es dafür längst zu spät ist…



Nach "Paranormal Activity 3+4" legen Henry Joost und Ariel Schulman mit "Nerve" erneut einen packenden Thriller nach. Die derzeit heißesten Newcomer Emma Roberts ("Wir sind die Millers") und Dave Franco ("Bad Neighbors") begeben sich in Nerve auf einen gefährlichen Trip zwischen Hochgefühl und Todesangst. Als Produzenten fungieren Allison Shearmur ("Cinderella") und Oscar-Gewinner Anthony Katagas ("12 Years A Slave").

Schauspielerei in die Wiege gelegt



"Nerve" mit Emma Roberts und Dave Franco ist am 19. Januar 2017 auf DVD und Blu-ray erschienen

Mit der Teenie-Serie "Unfabulous" feierte die 25-jährige Emma Roberts ihren großen Durchbruch. Das war im Jahr 2004. Seitdem ist die Nichte von Julia Roberts dick im Geschäft und hegt scheinbar ein Faible für Rollen in Horror-Filmen: Ob "Scream", "American Horror Story" oder "Scream Queens" – Emma Roberts zeigt sich gerne mal von ihrer dunklen Seite. Und während sie in der Komödie "Wir sind die Millers" unsere Lachmuskeln strapaziert, sucht sie in "Nerve" hingegen Nervenkitzel, schnelles Geld und Ruhm. Dabei kann Emma Roberts die Sache mit dem berühmt sein im wahren Leben gar nicht ab: "Es ist ganz schön hart. Man wird für Kleinigkeiten kritisiert. Und man kann nicht das machen, was normale Kids machen, weil alle zuschauen.", so die blonde US-Amerikanerin.



Auch ihrem Film-Partner Dave Franco wurde die Schauspielerei quasi in die Wiege gelegt: Kaum zu glauben, dass der kleine Bruder von James Franco eigentlich Lehrer werden wollte. Ob Medizinstudent in der Serie "Scrubs – Die Anfänger" oder auf der Flucht vor einer Horde Zombies – Dave Franco suchte seinen eigenen Weg an die Spitze Hollywoods. Seinen Durchbruch aber feierte der Frauenschwarm mit Filmrollen in den Komödien "21 Jump Street" und "Bad Neighbors". Und im Social-Media-Thriller "Nerve" spielt Dave Franco den mysteriösen Gamepartner Ian, dem keine Challenge zu riskant ist. Ob der Katzenliebhaber privat genauso tickt? (cw/pm)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Wir verlosen vier Fanpakete

Für die User von queer.de haben Studiocanal sowie die Agentur Voll:Kontakt freundlicherweise vier Fanpakete "Nerve" zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Fanpaket gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 30. Januar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.