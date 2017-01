Land NRW unterstützt Arcus-Stiftung mit 135.600 Euro

Die Grünen-Politikerin Barbara Steffens ist seit 2010 Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (Bild: MGEPA / Franklin Berger)

Das Land NRW hat zum ersten Mal mit einer Zustiftung von 135.600 Euro an die Arcus-Stiftung deren Anlagevermögen verdreifacht. "Mit der Zustiftung setzt die Landesregierung ein deutliches Signal für eine Kultur des Respekts gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt", erklärte Emanzipationsministerin Barbara Steffens (Grüne) gegenüber dem queeren NRW-Magazin "Fresh".



Sie freue sich, "dass die Arbeit der Arcus-Stiftung einen wichtigen Schub erfährt und somit neue Projekte der LSBT*-Selbsthilfe gefördert werden können", so Steffens, die auch Patin der Stiftung ist. "Gemeinsam mit den Selbsthilfegruppen werden wir uns weiter für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ohne Homo- und Transphobie einsetzen. Denn alle Menschen haben unabhängig von ihrer sexuellen Identität das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben".



Im Jahr 2010 errichtete die LAG Lesben in NRW zusammen mit dem Schwulen Netzwerk NRW nach einer zehnjährigen Vorbereitungszeit die Arcus-Stiftung, deren Träger die beiden Landesverbände sind (queer.de berichtete). Es ist die erste Stiftung in Deutschland, die Lesben und Schwule gemeinsam gründeten. Sie will Projekte fördern, die sich für mehr Akzeptanz von homosexuellen Menschen einsetzen. Der Name ist das lateinische Wort für "Regenbogen". (cw)