Tom Daley: Nach Verlobung "Online-Sexsession" mit Fan

Der zweimalige Turmspring-Weltmeister Tom Daley hat in einem Interview mit der Londoner "Sun" erklärt, dass er im vergangenen Jahr eine "Online-Sexsession" via Snapchat mit einem Fan aus Liverpool gehabt habe. Ein Ausschnitt aus dem Video soll "geleakt" sein, daher habe der 22-jährige Brite nun die zweitauflagenstärkste Boulevardzeitung Großbritanniens informiert.



"Sun"-Titelseite am Samstag

Diese "Beichte" schaffte es am Samstag sogar auf die Titelseite des Boulevardblatts. Daley sei "ein böser Junge" gewesen, titelte die Zeitung in gewohntem Duktus.



Der Sex-Chat soll sich laut Daley wenige Monate nach der öffentlichen Verlobung mit dem 20 Jahre älteren US-Drehbuchautoren und Oscar-Preisträger Dustin Lance Black ("Milk", "J. Edgar") ereignet haben (queer.de berichtete). Das Paar habe aber während dieser Zeit unbemerkt von der Öffentlichkeit eine siebenmonatige Beziehungspause eingelegt; während dieser Zeit habe Black in den USA und Daley in England gelebt. Daley erklärte weiter, er sei insgesamt elf Monate mit dem Fan in Kontakt geblieben, habe ihn aber nie persönlich getroffen.



"In der modernen Welt kann so etwas passieren – Dinge sind online einfacher zugänglich und wenn sie verbreitet werden, dehnen sie sich wie ein Lauffeuer aus", sagte Daley.

"Wir haben keine Geheimnisse in unserer Beziehung"

Seinen Partner habe Daley nach dem Ende der Beziehungspause sofort über das Video informiert, sagte er der Zeitung. "Wir haben keine Geheimnisse in unserer Beziehung. Wir gehen mit allem ehrlich und offen um." Inzwischen wüssten die beiden, dass sie füreinander bestimmt seien. Black bestätigte gegenüber der "Sun", dass die beiden über alles reden würden. "Das ist das Geheimnis, warum uns so nah sind und harte Zeiten überstehen können."



Nicht nur Daley, auch Black hatte bereits in der Vergangenheit mit einem Leak für Schlagzeilen gesorgt: 2009 waren Bilder aufgetaucht, die ihm beim Sex mit einem anderen Mann zeigten. Black entschuldigte sich für die Bilder, weil darin ungeschützter Sex zu sehen war (queer.de berichtete).



Obwohl sich Daley-Fans auf eine ausgiebige Suche machten, scheint das angeblich geleakte Video bislang nicht gefunden worden zu sein. So wurde bereits in sozialen Netzwerken die Frage aufgeworfen, ob das Promi-Paar mit der neuen "Beichte" nicht eher für Schlagzeilen sorgen wolle, um eigene Projekte besser fördern zu können. So läuft Blacks Miniserie "When We Rise", die in sieben Episoden von der amerikanischen LGBTI-Bewegung erzählt, kommenden Monat im US-Fernsehen an. (cw)