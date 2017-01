LSVD erstattet Strafanzeige nach Online-Beschimpfung

Sebastien Wiertz / flickr) Im Schutz der Anonymität droht ein Unbekannter dem LSVD mit Gewalt (Bild:

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hat am Montag bekannt gegeben, dass man wegen einer gegen einen Mitarbeiter gerichteten Droh-E-Mail Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet habe. Die Mail ging nach Angaben des Verbandes als Reaktion auf den Gastkommentar "Warum Flüchtlingspolitik ein queeres Thema ist" des LSVD-Vorstandsmitglieds Benjamin Rottmann ein, der am 15. Januar auf queer.de veröffentlicht worden war.



In der Mail bezieht sich der Absender oder die Absenderin auf eine angebliche Organisation "Besseres Hannover" – eine rechtsextremistische Organisation diesen Namens war 2012 vom niedersächsischen Innenminister verboten worden. Am Ende des Textes folgt die Drohung: "Ab sofort bist du Vogel Volksfeind und wirst als solcher behandelt." Anschließend heißt es: "Wir kennen dich." Darunter folgt Herrn Rottmanns Privatadresse.



Der Absender hat seinen Namen nicht angegeben. Nach dem Header der E-Mail ist sie über den Remailer "Anonymous Remailer (austria)" versandt worden. Beim LSVD wird angenommen, dass der Absender der E-Mail in Deutschland wohnt und den österreichischen Remailer nur benutzt hat, um die eigene Identität zu verschleiern.

Autor der Mail droht mit Anschlag

In der Drohmail werden die vielen Anschläge auf Flüchtlingsheime und die Übergriffe auf Geflüchtete und Helfer erwähnt, die seit Sommer 2015 erheblich zugenommen haben. Der Autor droht dem LSVD-Aktivisten, dass ihm dasselbe geschehen werde. "Dass das keine leere Drohung ist, zeigen die vielen Anschlägen und Übergriffe der letzten Zeit", erklärte der LSVD am Montag. Man nehme deshalb die Drohungen ernst und habe Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Bedrohung (Paragraf 241 StGB) und wegen versuchter Nötigung (Paragraf 240 StGB) gestellt.



Der Tatbestand der versuchten Nötigung sei laut LSVD gegeben, weil der Absender Rottmann durch die Androhung von Gewalttaten davon abhalten will, sich als Vorstandsmitglied des LSVD für Geflüchtete einzusetzen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie dort wegen ihrer sexuellen Identität verfolgt werden. (pm/dk)