Konzerthausorchester vertont den CSD

Screenshot aus dem Video

Die Musiker des Konzerthausorchesters Berlin zeigen in einer neuen Videoserie die tiefe Verbundenheit zu ihrer Stadt mit ihren ganz eigenen Mitteln: Unter dem Motto: "Ihr seid Berlin. Wir sind der Klang" vertonten sie auf humorvolle Weise "typisch Berlin"-Momente nach. Die Kompositionen stammen von Michael Edwards und Christian Tschuggnall.



Der knatternde Trabi an der Goldelse, das "Düü-düü-düü" der S-Bahntür, die brutzelnde Currywurst in Kreuzberg, das Tröten von Elefant Victor im Zoo oder das beruhigende Tuckern der Spreedampfer – entstanden sind insgesamt 13 Videos, die nach und nach veröffentlicht werden. In der fünften Folge geht es um den CSD:

In einer Pressemitteilung schreibt das Konzerthaus zu der gelungenen Serie: "Durch diese völlig neue Interpretation der Metropolen-Geräusche unterstreicht das Konzerthausorchester Berlin nicht nur sein Können, sondern vor allem auch seine Experimentierfreudigkeit, Offenheit und natürlich die Liebe zur Heimatstadt." (cw)