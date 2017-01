Special-Gewinnspiel zum TEDDY Award

Heute, 13:05h, Noch kein Kommentar

Zum 31. Mal werden am 17. Februar 2017 im Haus der Berliner Festspiele die TEDDY Awards verliehen. Ausgezeichnet werden in mehreren Kategorien Filme und Filmschaffende, die mit queeren Themen und filmischen Engagement einen Beitrag für mehr Toleranz, Gleichstellung, Akzeptanz und Vielfalt in der Gesellschaft leisten.



Zur TEDDY Award Preisverleihung im Rahmen der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden wieder mehr als 1.500 Gäste aus Kultur, Kunst, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erwartet. Der TEDDY Award ist eine der größten Publikumsveranstaltungen im Rahmen der Filmfestspiele und ein glamouröser Höhepunkt im kulturellen Kalender Berlins, nicht zuletzt auch wegen der aufregendsten Party der Berlinale, die traditionell im Anschluss an die Preisverleihung stattfindet.



Ermöglicht werden die TEDDY Awards durch Mäzene und Unterstützer aus der Wirtschaft:



Air France engagiert seit vielen Jahren für die LGBTI-Community (Bild: Air France)

Air France ist langjähriger Premiumpartner der TEDDY Awards. Die französische Airline fliegt von neun deutschen Flughäfen bis zu sieben Mal täglich nach Paris-Charles de Gaulle. Von dort haben die Passagiere Anschluss an das weltweite Streckennetz von AIR FRANCE KLM mit Verbindungen zu 320 Destinationen in 114 Ländern.



Junge Kultmarke: Samsonite RED ist zum ersten Mal als Sponsor dabei (Bild: Samsonite RED)

Samsonite RED ist in diesem Jahr erstmals stolzer Premiumpartner der TEDDY Awards. Das junge Label aus der Samsonite-Gruppe richtet sich an eine junge Zielgruppe von Studenten bis hin zu "Young Professionals" mit einem international geprägten, urbanen Lebensstil. Die modernen Rucksack- und Taschenkollektionen sind als zuverlässige 24-Stunden-Begleiter konzipiert.



Wir verlosen Eintrittskarten, Rucksäcke und eine Flugreise







Für die User von queer.de haben der TEDDY Award und die beiden Premiumpartner freundlicherweise folgende Preise zur Verfügung gestellt:



• 1x 2 Eintrittskarten für die TEDDY Award Bagstage Party am 17.2.2017 in Berlin

• 1 Fluggutschein für 2 Personen in Economy Class von Deutschland nach Paris mit Air France

• 5 mal einen Design-Rucksack von Samsonite RED



Du willst einen der Preise gewinnen? Dann fülle bis Freitag, den 10. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 18 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Fluggutschein von Air France ist bis 31. Januar 2018 gültig und nicht übertragbar. Die Gewinnerreise ist ausschließlich nach Verfügbarkeit einlösbar (außerhalb von Messezeiten und Fashion Week). Die Einlösung des Fluggutscheins unterliegt den allgemeinen Beförderungs- sowie Tarifbedingungen von Air France. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.