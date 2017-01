Model Hanne Gaby Odiele outet sich als intersexuell

CHRISTOPHER MACSURAK / wikipedia) Hanne Gaby Odiele 2013 bei der New Yorker Fashion Week auf dem Laufsteg für Michael Kors (Bild:

Mit einem Interview in der Tageszeitung "USA Today", einer Presseerklärung und Einträgen in sozialen Netzwerken hat sich am Montag das belgische Supermodel Hanne Gaby Odiele als intersexuell geoutet.



Die 29-jährige Belgierin, die ihre Karriere vor rund zehn Jahren nach ihrer Entdeckung durch Tom Van Dorpe bei einem Konzert auf den Laufstegen in New York begann, gab zugleich bekannt, sich zukünftig dem Aktivismus für die Rechte Intersexueller zu verschreiben. Ihre Karriere als Model für Chanel, Givenchy, Prada, Mulberry oder DKNY Jeans und die Aufmerksamkeit durch Cover für unter anderem Marie Claire, Vogue und Elle garantieren ihr dabei Aufmerksamkeit.



"Ich habe einen Punkt in meinem Leben erreicht, in dem ich mich bereit fühle, diesen wichtigen Teil von dessen, was ich bin, mit der Öffentlichkeit zu teilen", so Odiele in einer Presseerklärung der Organisation "interACT". Es sei Zeit für intersexuelle Menschen, sich in das Bewusstsein der Menschen zu drängen und auf "unnötige und gefährliche Operationen" hinzuweisen, "die viele in unserer Kindheit ausgesetzt waren". "Intersexuelle Kinder, die heute geboren werden, stehen immer noch unter dem Risiko, diesen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt zu werden."

Frühe Operationen



Odiele zierte in den letzten Jahren zahlreiche Cover weltweit

In dem Interview mit "USA Today" berichtete die in New York lebende Odiele, sie sei als Kind mit Androgenresistenz diagnostiziert worden und habe Chromosomen und Körpereigenschaften besessen, die eher bei Männern gefunden werden. Auch wurden interne, in der Lage veränderte Hoden gefunden. Die Ärzte rieten den Eltern, diese zu entfernen: "Sie warnten, ich könnte sonst Krebs bekommen und ich würde mich nicht als normales, weibliches Mädchen entwickeln."



Mit zehn Jahren wurde Odiele operiert. "Später wurde mir erklärt, dass ich keine Kinder haben kann. Ich bekam keine Periode". Acht Jahre später und kurz nach Beginn der Modellkarriere folgte eine weitere Operation zur Rekonstruktion der Vagina. "Es ist kein großer Deal, intersexuell zu sein", so das Model. Aber die Operationen und eine mangelnde Aufklärung verfolgten sie bis heute.



Organisationen verweisen auf die Schicksale von Menschen, die oft erst im späteren Leben erfahren, dass sie interesexuell geboren und später operiert wurden. Oft benötigen sie als Folge der Behandlung eine Hormontherapie, ohne davon zu wissen. Nicht selten haben Ärzte auch Kindern per Operation ein Geschlecht zugeordnet, mit dem diese sich später nicht identifizieren. Nachweisbare Belege über ein Krebsrisiko oder sonstige Gefahren durch einen Verzicht auf zu frühe Operationen gebe es dabei kaum.

Tabuisiert und ignoriert

Fast zwei Prozent der Bevölkerung wiesen zur Geburt intersexuelle Merkmale auf, betont InterACT – das entspräche dem Anteil Rothaariger an der Bevölkerung. Das Thema werde aber weiter tabuisiert und von Politikern ignoriert. Behandlungen an Kindern, die diese psychisch und physisch für immer belasteten, seien an der Tagesordnung, obwohl sie nur in den seltensten Fällen medizinisch geboten seien. Vielmehr spiele die Angst von Medizinern und Eltern vor nicht binär zuzuordnenden Körpern eine große Rolle.



Odiele sagt, sie habe im letzten Jahr vielen Freunden von ihrer Geschichte erzählt und erwarte im Model-Business keine Anfeindungen. "Ich war schon immer ich selbst und musste nicht in bewusste Rollen passen." Ihr Ehemann, das Model John Swiatek, meinte, er sei "unglaublich stolz und glücklich" über das Coming-out seiner Liebsten.