Beschwerde über wichsenden Schwulen im KLM-Flieger

Die niederländische Fluggesellschaft KLM untersucht nach der Beschwerde eines irischen Passagiers einen Vorfall, der sich auf einem voll besetzten Flug von Amsterdam nach Kanada ereignet haben soll. Nach einem Bericht der "Irish Sun" vom Montag habe der Sitznachbar des aus Dublin stammenden Mannes auf seinem Handy schwule Pornos geschaut und sich dabei unter der Decke selbst befriedigt.



"Ich war so geschockt, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte", zitiert das Boulevardblatt den namentlich nicht genannten Reisenden. Sein Sitznachbar habe keinen Versuch unternommen, seine Tätigkeit zu verbergen. "Ich habe laut gehustet und auch die Fensterläden geöffnet, um ihm zu zeigen, dass Menschen um ihn herum wach sind, aber das hat ihn nicht gestört."



Der wichsende Mann habe ihn dabei sogar mit dem Ellenbogen berührt, berichtete der angewiderte Passagier. In seiner schriftlichen Beschwerde an KLM heißt es weiter: "Er benutzte die Handbedienung für den Bildschirm und verstaute Taschentücher in der Sitztasche vor ihm. Ihre Mitarbeiter, das Reinigungspersonal und künftige Passagiere tun mir leid."



Den Vorfall meldete der Reisende erst nach dem Flug, da Familien mit Kindern an Bord gewesen seien und er keine Szene habe machen wollen. KLM kündigte eine "interne Untersuchung" an. "Wir nehmen die Sache ernst, und Sie werden so schnell wie möglich von uns hören", antwortete die Fluggesellschaft dem irischen Passagier. "Wir können nachvollziehen, dass Sie sich nicht wohlgefühlt haben." (cw)