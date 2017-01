Heute, 08:37h, Noch kein Kommentar



"Pacha 2017" ist am 20. Januar 2017 als eine 3-CD-Box erschienen

Seit Jahrzehnten sind die zwei miteinander verbunden Kirschen ein Symbol für Innovation, Inspiration und Musik. Der Name Pacha hat sich über alle Länder- und Genregrenzen hinaus etabliert. Er benennt nicht nur den bekanntesten Club der Welt, sondern steht außerdem wie kein anderer für echte Liebe zu elektronischem Sound. Zur Pflicht und Kür der Marke gehört die alljährliche Kopplung, die den Start ins neue Jahr markiert.



Ein Jahr voller Pacha-Highlights, eine Compilation, voll wegweisender Tracks. Der Fokus liegt auf Sound, der die Liebhaber elektronischer Musik in Gegenwart und Zukunft bewegt. Uplifting Tunes für lange Partynächte von den ganz Großen der Szene. So reihen sich für die "Pacha 2017" nationale Künstler wie Tube & Berger nahtlos an Global Playern wie Martin Garrix, ZHU, Diplo, Dimitri Vegas & Like Mike, Axwell und Martin Solveig. Electronic Dance Musik trifft auf House, vereint jene, die es längst geschafft haben mit relativen Newcomern, von denen wir in diesem Jahr noch viel hören werden. (cw/pm)

Wir verlosen fünf CD-Boxen

Für die User von queer.de hat das Label Embassy of Music freundlicherweise fünf CD-Boxen "Pacha 2017" zur Verfügung gestellt.



Du willst eine CD-Box gewinnen? Dann fülle bis Mittwoch, den 1. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.