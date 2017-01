Auch kurz ist sexy!

Heute, 08:46h, Noch kein Kommentar



Pro-Fun hat die fünf Kurzfilme mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Nach zwei Jahren hat Pro-Fun endlich wieder eine neue DVD mit schwulen Kurzfilmen veröffentlicht. "Latin Shorts", der fünfte Teil der beliebten "Lieb mich!"-Reihe, enthält diesmal fünf romantische, erotische und provokante Werke aus Lateinamerika.



Gleich zwei Kurzfilme stammen von dem bekannten mexikanischen Regisseur und zweifachen Teddy-Gewinner Julián Hernández. Im Folgenden stellen wir die einzelnen Streifen, die an- und erregen, erheitern und erröten lassen, kurz vor:



"Tremulo" von Roberto Fiesco

Der schüchterne Teenager Carlos arbeitet als Friseurgehilfe bei einem klassischen mexikanischen Barbier. Eines Nachmittags betritt der Rekrut Julio den Laden und lässt sich vor seinem nächsten Militäreinsatz die Haare schneiden. Als Carlos nach Feierabend alleine saubermacht, steht unverhofft Julio vor ihm und bittet ihn um einen Gefallen. Schnell ist klar, dies wird kein gewöhnlicher Abend…

"You. Me. Bathroom. Sex. Now" von Francisco Lupini Basagoiti

Drei Tage vor Weihnachten muss Antonio schockiert feststellen, dass Ihn sein Freund, mit dem er acht Jahre zusammen ist, betrügt. Mit gebrochenem Herzen sucht Antonio Trost in seiner Lieblingsbar, wo ein mysteriöser Fremder unerwartet starkes Interesse an ihm zeigt…

"Boys on the Rooftop" von Julián Hernández

Während einer durchfeierten Nacht entdecken Sergio und Octavio einander in einem Spiel aus Verführung und Lust. Bei Tagesanbruch werden beide so etwas wie ein kleines Stück des anderen besitzen: die geteilten erotischen Momente…

"Xavier" von Ricky Mastro

Nicolas bemerkt schnell, dass sein elfjähriger Sohn Xavier seine Zeit nicht nur am geliebten Schlagzeug verbringt – Xavier wirft auch immer wieder eine Auge auf einen ganz bestimmten Typ von Jungs…

"Young Man at the Bar Masturbationg with Rage and Nerve" von Julián Hernández

Virtuosität, Begehren, Kunstfertigkeit und sexuelle Verschmelzung – all das findet Jonathan sowohl im Tanz, als auch immer dann, wenn er seinen Körper verkauft. So rechtfertigt er seine ganz spezielle Art zu leben, und die gibt ihm viele mögliche Antworten auf die wenigen wichtigen Fragen des Lebens.

Infos zur DVD



Lieb mich! Volume 5 – Latin Shorts. Kurzfilmsammlung. Gesamtlaufzeit: ca. 90 Minuten. Sprachen: spanische und portugiesische Originalfassungen. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Pro-fun Media