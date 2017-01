Literatur-Wettbewerb: Wer schreibt die beste Coming-out-Geschichte?

derya / flickr) Wer ein Coming-out durchgemacht hat, kann seine Erfahrungen niederschreiben – und möglicherweise ein Preisgeld gewinnen. (Bild:

Der vierte Literaturwettbewerb des "Stefan Hölscher & Geest-Verlags" dreht sich ganz um das Thema Coming-out: Noch bis Ende Oktober können Lesben, Schwule, Bisexuelle, transgeschlechtliche und intersexuelle Personen einen autobiografischen Beitrag über ihr Coming-out einreichen. "Der Wettbewerb wendet sich dabei ausdrücklich an Menschen der verschiedenen Generationen mit ihren jeweils ganz eigenen Wegen zum Coming-out", heißt es auf der Website des Verlags aus dem niedersächsichen Vechta.



Interessant seien Fragen wie: "Was war daran besonders? Was hat es schwer oder leicht gemacht? Was gab es für Schritte, Stufen, Entwicklungen dabei? Wie waren die Reaktionen aus dem Umfeld? Was hat sich durch all das verändert?" Der Wettbewerb steht unter dem Motto: "Weil ich so bin".



Die eingereichten Beiträge dürfen nicht länger als maximal vier Normseiten DIN A 4 (max. 30 Zeilen mal 60 Anschläge) sein und müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Einsendungen mit längeren Beiträgen werden nicht berücksichtigt, ebenso wie mehrere Einsendungen des gleichen Autoren.



Eine Jury entscheidet danach, welche drei Beiträge prämiert werden. Für den 1. Platz gibt es ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro, für den zweiten Platz 200 Euro und den dritten Platz 100 Euro. (pm/cw)