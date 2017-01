Heute, 07:12h, Noch kein Kommentar

Veranstaltungen oder auch politische Aktionen sind in LGBT-Communities derzeit kein leichtes Geschäft. Gerade in Berlin, wo politische Szene-Zusammenhänge breit gefächert sind, werden Konflikte darüber ausgetragen, wer als berechtigt anzusehen ist, zu welchem Thema wann zu sprechen oder überhaupt etwas zu machen.



Im letzten Herbst gab es einen erbitterten Konflikt um die "Dyke out" – eine Podiumsdiskussion zum Thema lesbische Sichtbarkeit mit anschließender Party – der auch über Berlin hinaus wahrgenommen wurde. Der Auslöser für diesen Konflikt kam von queerfeministischen Berliner Aktivist_innen, die sich darüber echauffierten, dass unter anderem die Rapperin Sookee als Podiumsgast für die Diskussion eingeladen wurde.



Sookee sei, so die Empörten, transfrauenfeindlich, weil sie in ihrem Lied "If I had a dick" einen Penis mit aggressiver Männlichkeit gleichsetzen würde und auch noch Gedanken vorträgt, wie sie selbst sich verhalten würde, wenn sie einen Penis hätte. Damit würde Sookee sich respektlos gegenüber trans* Frauen zeigen, die einen Penis haben, weil sie über eine Situation phantasiere, die sie nicht betrifft.



Hört man sich jedoch das Lied an oder liest zumindest die Lyrics, so ist an keiner Stelle explizit die Rede von trans* Frauen. Vielmehr kritisiert dieses Lied Dominanzgesten von Männern im Patriarchat, die sich auch im Umgang mit dem Penis beim Sex widerspiegeln.



Wüste Schmähungen statt Argumente



Alle, die die Sichtweise der Empörten nicht teilten, wurden mit wüsten Schmähungen überzogen. Lesbische Frauen und trans* Menschen, die sich um eine sachliche Auseinandersetzung bemüht haben, wurden unter anderem als "hässliche Kartoffeln" beschimpft. Die Gegenseite hielt es nicht für nötig, sich mit Argumenten und anderen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Stattdessen wurden sachliche Diskussionsteilnehmer_innen pauschal verunglimpft, einigen wurde im Verlauf sogar geschrieben, sie sollten doch sterben gehen.



Interessanterweise äußerten sich auch andere trans* Menschen, dass sie die Vorwürfe der Angreifer_innen nicht teilen können und den Umgang im Konflikt unangemessen finden. Anstatt innezuhalten wurden diese trans* Menschen jedoch als Verräter_innen beschimpft. Sookee zog ihrerseits die Konsequenz und sagte die Teilnahme ab. Die "Dyke out" fand dann ohne Sookee statt, dafür besuchten einige der Empörten die Veranstaltung und störten die Diskussion wiederholt mit verächtlichem Lachen, Beleidigungen und Zwischenrufen.



Im Nachgang boten SchwuZ und Schwules Museum* in Kooperation mit Interessenvertretungen von trans* Personen Veranstaltungen an, in denen die Empörten ihre Sicht ausführlich besprechen und ihre Vorwürfe der Transfrauenfeindlichkeit wiederholen durften. Die von ihnen ungehemmt ausgelebte Aggression wurde von niemandem mehr als thematisierungswürdig angesehen.



Vortrag zum Thema "Pinkwashing" gestört



Nun gab es am 20. Januar wieder eine Kontroverse in Berlin – dieses Mal um einen Vortrag zum Thema "Pinkwashing Israel". Pinkwashing" ist eine Chiffre, mit der vor allem Israel vorgeworfen wird, sich mit seinen Fortschritten bei der gesellschaftlichen Anerkennung von Homosexuellen nur deshalb zu schmücken, um von Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten abzulenken. Zudem werde die Situation von LGBT in den muslimischen Nachbarstaaten Israels unangemessen schlecht dargestellt.



Anliegen des Vortrags war es, das antisemitische Fundament des Argumentationskomplexes "Pinkwashing" aufzudecken und dafür zu sensibilisieren. Auch die Amadeu-Antonio-Stiftung ordnet "Pinkwashing" als antisemitisch ein. Dies ist auch deshalb nicht von der Hand zu weisen, da die "Pinkwashing"-Fraktion merkwürdigerweise still war, als die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den neuen US-Präsidenten Donald Trump nach der Wahl ermahnte, die Rechte von LGBT zu achten. Dabei verhindert gerade Merkels "Bauchgefühl" derzeit die "Ehe für alle". Nicht zuletzt gebietet es auch die deutsche Vergangenheit, sich kritisch mit theoretischen Konstrukten auseinanderzusetzen, die das giftige Gerede von der "jüdischen Weltverschwörung" wieder salonfähig machen können.



"Pinkwashing"-Aktivist_innen jedoch forderten, dass der Vortrag entweder abgesagt wird oder sie auch mit auf das Podium dürfen, weil der Vortrag sonst ohne die Sicht "Betroffener" stattfände. Außerdem müsse ganz dringend für englische Übersetzung gesorgt werden. Einige von ihnen kamen zum Vortrag und störten immer wieder mit lautem Gelächter und Zwischenrufen. Als sich ein muslimischer Veranstaltungsteilnehmer äußerte und die oftmals schwierige Lage für LGBT in Israels Nachbarländern bestätigte, wurde er von den "Pinkwashern" niedergebrüllt.



Auch diesem Mob wurde vom Veranstalter ein Angebot gemacht, dass sie zu einem anderen Zeitpunkt das Thema aus ihrer Sicht aufarbeiten dürfen, was sie jedoch nicht konstruktiver gestimmt hat. Im Gegenteil: sie griffen später noch eine Teilnehmerin an, obwohl diese sich gar nicht an der Diskussion beteiligt hatte, wovon sie in ihrem Blog berichtete.



"Betroffenheit" ist kein Freibrief



In beiden geschilderten Fällen – "Dyke out" und "Pinkwashing"-Vortrag – fühlte sich jeweils eine Gruppe von Aggressor_innen berufen, aufgrund vermeintlich angenommener Diskriminierungen gewaltvoll zu stören. Sie beriefen sich allein auf ihre "Betroffenheit" als Legitimation und ignorierten geflissentlich, dass sie selbst in ihren eigenen Peergroups mit ihren Ansichten nicht unumstritten sind, sondern attackierten auch noch Peers, die sich konträr zu Wort meldeten. "Betroffenheit" wird hier als Freibrief verstanden, das patriarchale Gewaltmonopol lediglich umzuverteilen, anstatt zu überwinden.



Wären die Aggressor_innen weiße, deutsche, heterosexuelle Cis-Männer gewesen, so wüssten alle, was zu tun ist: ihre Forderungen in den Spam-Ordner stecken, ihnen Hausverbot erteilen, sie in sozialen Netzwerken zu blockieren. Stattdessen lässt man es aber bei diesen "Betroffenen" zu, dass sie Plattformen der LGBT-Community dafür benutzen, um zu zerstören.



Dabei brauchen wir in Zeiten des rechtskonservativen Backlash unbedingt Podien, wo wir uns in unserer Heterogenität austauschen, sammeln und kluge theoretische Fundierungen entwickeln können, die uns wehrhaft machen. Diese dekonstruktiven Attacken Selbstermächtigter zerstören jedoch nur jegliches Fundament unserer Community.



Wenn wir das nicht mehr zulassen wollen, müssen wir sie wie jede andere Gruppe auch behandeln, die es im Kern nur auf Zerstörung abgesehen hat – wir müssen ihnen Grenzen setzen. Ansonsten opfern wir noch vorhandene politische Organisationsfähigkeit einer Horde Trolle, die nichts, außer einer Trümmerlandschaft hinterlässt.