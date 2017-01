Gericht: Queeres Museum "verbreitet Homosexualität"

Heute, 07:56h

Noch kein Kommentar

Athen

"Das Urteil ist einfach bizarr", sagt Fevos Dousos. Der 27-jährige Grieche ist Teil des Gründer-Teams von AMOQA, dem Athener Museum für Queere Kunst. Um offiziell Fördergelder beantragen zu können, wollte Dousos einen Verein für das Projekt gründen. Jetzt wurde der Antrag vom Regionalgericht in Athen abgelehnt. Die Begründung: Das Museum "verbreitet Homosexualität" und verfolge "geheime kommerzielle Interessen". Außerdem verstoße es gegen "die guten Sitten und die öffentliche Ordnung".



Im Gespräch mit queer.de stellt Dousos nun fest: "Mit so einem Richterspruch hatten wir nicht gerechnet." Schließlich gebe es in Griechenland tausende Initiativen, die anerkannt seien, obwohl sie nicht mal gemeinnützige Ziele verfolgen würden. "Dem Gericht sollte keinen Verdacht über unsere Entschlossenheit hegen, dass wir Homosexualität fördern wollen. Es sollte sich dieser absolut sicher sein", heißt es in einer Stellungnahme auf der Facebook-Seite des Museums.



Vernissage im Museum (Bild: AMOQA)

Der stellvertretende Bürgermeister von Athen, Leftheris Papagiannakis, war ebenfalls nicht mit dem Urteil einverstanden. "Leider ist es nicht das erste Mal, dass das Gericht eine solch konservative Entscheidung trifft", sagte er auf telefonische Nachfrage. "Ehrlich gesagt ist Griechenland nicht das progressivste Land."



Deutsche Stiftung hatte die Gründung gefördert



Dabei ist das Projekt noch gar nicht so alt: Erst im Mai 2016 schloss sich Dousos mit vier anderen Aktivisten zusammen, er hatte die Idee für den Namen AMOQA. Sie mieteten eine Wohnung im Athener Viertel Petralona, die sie zu einem Veranstaltungsraum umbauten. An der Tür gibt es kein Schild, drinnen ist die Einrichtung eher schlicht gehalten. Denn hier soll die kleine LGBTI-Community in Athen einen Raum finden, den sie für jeden Anlass nutzen kann.



Mehrere Aktivisten-Gruppen halten hier regelmäßig ihre Versammlungen ab, Kunstprojekte stellen aus, manchmal findet eine Party statt. Vorträge zur Geschichte des Feminismus und zur Queer Theory wurden auch schon in diesen Räumen gehalten. "Wir konzentrieren uns aber auf Ausstellungen und queere Kunstprojekte", sagt Dousos. Als nächstes sei geplant, ein Archiv zu schaffen, das queere Filme aus Griechenland sammelt.



Für das AMOQA wurde eine Wohnung im Stadtteil Petralona angemietet (Bild: AMOQA)

Die Gründung des Projekts wurde im vergangenen Jahr von der deutschen Robert-Bosch-Stiftung gefördert. Die Aktivistin Maria Mitsopoulou erhielt im Rahmen des "Start"-Programms 10.000 Euro. Das Stipendium soll "aufstrebende Kulturmanager in Griechenland" unterstützen. Das Goethe-Institut in Thessaloniki kooperiert ebenfalls mit den Stipendiaten.



Im vergangenen Jahr war AMOQA dann auch Gastgeber für einige Veranstaltungen des Vorab-Festivals "34 Freiheitsübungen" zur deutschen "Documenta 14". Die Haupt-Ausstellung des Festivals für zeitgenössische Kunst wird im April 2017 eröffnet, zum ersten Mal in Athen.



Geld soll jetzt über Crowdfunding kommen



Doch nach dem ablehnenden Urteilsspruch steht die Finanzierung im neuen Jahr auf wackligen Beinen. Denn eigentlich wollten die Aktivisten nun als offizieller Verband eine Förderung bei Stiftungen beantragen, um die laufenden Kosten bezahlen zu können. "Die Miete für den Raum zusammen zu bekommen, ist jeden Monat eine Kraftanstrengung", sagt Dousos. Ein Crowdfunding soll vorübergehend neues Geld einbringen.



Das Museum konzentriert sich auf Ausstellungen und queere Kunstprojekte (Bild: AMOQA)

Solidarische Unterstützung gab es zumindest Anfang Januar aus der Athener Szene. Auf einem Empfang kamen viele Aktivisten im Museum zusammen. So kommentierte dort George Kounanis von der Menschenrechtsorganisation Griechischer Helsinki-Monitor: "So eine Gerichtsentscheidung erinnert uns an mittelalterliche Zeiten." Nikos Mylonas, Gründer einer Initiative von Regenbogenfamilien, die sich regelmäßig in den Räumen von AMOQA trifft, zeigte sich empört: "Jeder griechische Bürger sollte vom Staat unterstützt werden, egal ob man schwul, lesbisch, transsexuell oder etwas anderes ist."



Am Ende des Abends war allen klar: Der homophobe Urteilsspruch solle zumindest zu etwas gut sein. Also verkauft die AMOQA-Gruppe jetzt auf Spendenbasis bedruckte Stoffbeutel: "AMOQA verbreitet Homosexualität", steht dort auf Englisch. "Sagt das Regionalgericht von Athen."