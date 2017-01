1997 war es, als sich die österreichische Band Steirerbluat gründete, in der 20-jährigen Bandgeschichte feierten die Jungs Mega-Erfolge und rockten die Bühnen europaweit (Bild: Steirerbluat)

Lange haben die Fans darauf gewartet, nun ist es endlich soweit, das neue Album "Bis tief ins Tal" der österreichischen Band Steirerbluat ist erschienen.



Bereits mit der ersten, gleichnamigen Single-Veröffentlichung sorgen Christian Hütter und Steirerbluat einmal mehr für Gänsehaut pur. Gitarrist Thomas Neumann nennt den Titel "Eine Hymne auf das Leben mit allen seinen Höhen und Tiefen!" Und Keyboarder Flo Daxner spricht von einem "weiteren Meilenstein von Christian Hütter und Steirerbluat. Noch selten hat mich ein Lied so berührt…".



In den Songs des neuen Albums verpackt Christian Hütter wieder viele autobiographische Elemente aus seinem bewegten Leben: Der frühe Verlust seines Vaters in seiner Kindheit, das endgültige Zerwürfnis mit seiner Mutter, vergangene Lieben und gebrochene Herzen.



Doch nichts wäre für ihn schlimmer als daran zu zerbrechen. So nimmt er immer wieder aufs Neue seinen Lebensmut und seinen Optimismus in die Hand und steigt auf den Berg, von wo er seine Lieder "bis tief ins Tal" singt… Ein wundervoller Gedanke, der den Menschen in schweren Zeiten Mut machen soll!

20 Jahre Bandgeschichte



Das neue Album "Bis tief ins Tal" von Steirerbluat ist am 27. Januar 2017 erschienen

Auch mit – oder gerade wegen – dieser geänderten Perspektive ist sich Sänger und Mastermind Christian Hütter sicher, dass seine Botschaft viele, viele Menschen erreicht: "Mit "Bis tief ins Tal" habe ich viele meiner Lebenserfahrungen verarbeitet, vor allem die nicht so erfreulichen. Es geht um Liebe, Lebensmut und Hoffnung, die ich unseren Fans mit auf den Weg geben will."



Liebe, Optimismus und Hoffnung. Genau das sind die Dinge, die Steirerbluat seinen Fans mit ihrer Musik vermitteln wollen. Und wer Steirerbluat kennt, weiß die Musiker genau deswegen zu schätzen: authentische, bodenständige und dabei immer leidenschaftliche Songs.



1997 war es, als sich die österreichische Band Steirerbluat gründete. In der 20-jährigen Bandgeschichte feierten die Jungs Mega-Erfolge und rockten die Bühnen europaweit. Mit dem neuen Album "Bis tief ins Tal" setzen sie nun einen weiteren Glanzpunkt in ihrer 20-jährigen Karriere, der die Menschen aufs Neue tief im Herzen berührt. (cw/pm)

