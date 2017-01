Ein schwuler "Republikflüchtling" in den Fängen der Stasi

Heute, 11:27h, Noch kein Kommentar

Alle mal aufzeigen, wer kann sich noch an das zweigeteilte Deutschland erinnern? Ja, nicht wenige. Moment, die anderen nicht weglesen, das Buch "Menschen und Männer" von Siggi Koenig ist auch etwas für Leser, die sich nicht an die DDR erinnern oder sie nicht erlebt haben. Aber diejenigen, die im "Realsozialismus" leben, werden vielleicht das ein oder andere Kribbeln im Nacken wieder spüren, das sie seit der Einheit vermisst haben.



Ralph Veltin, eines von drei Kindern einer ledigen Mutter, wurde in einer Zeit geboren, in der es wenig gab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst er zwar in Berlin auf, aber auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. So erlebt er seine ersten Jahre durchaus auf eine Art und Weise als anstrengend. Aber vor der Mauer gab es ja noch den offenen Grenzverkehr, und so konnte man als Ostberliner durchaus Verwandte im Westen besuchen, musste aber halt auch zeitig wieder heim.



Die "Republikflucht" von Mutter und den Kindern geschieht getarnt als Kaffeebesuch bei der Tante, die im Westen wohnt. Unter dem Kuchen waren alle notwendigen Papiere versteckt. Ohne weiteres Gepäck lassen sie das alte Leben hinter sich.

Bestechung in der DDR, heimlich schwul in Köln



"Menschen und Männer" ist im Selbstverlag tredition erschienen

Ralph wächst weiter im Westen heran und macht eine Lehre. Er geht die ihm vorbestimmte Bahn. So heiratet er auch irgendwann die Tochter aus gutem Haus und richtet sich mit ihr in München sein Leben ein. Er steigt die Karriereleiter hinauf und wird Verkaufsleiter in einem Unternehmen für Möbelbeschläge, das auch mit dem Osten gute Geschäfte macht.



Natürlich funktionierte auch im Arbeiter- und Bauernstaat einiges nur gut geschmiert, und so gerät Ralph durch einige dubiose Umstände in die Fänge der Stasi. Er kann sich gar nicht vorstellen, was die denn wohl von ihm wollen könnten. Als aber seine Tante in Binz plötzlich als Druckmittel herhalten muss, bekommt er eine Vorstellung davon, was diese Menschen wohl bereit sein könnten zu tun, nur um ihr Ziel zu erreichen.



Immer mehr fühlt sich Ralph zu Männern hingezogen – da kommt der berufliche Wechsel in den Kölner Raum ganz gelegen. Zweiter Wohnsitz in Köln, wo bekanntlich schon in den Siebziger- und Achtzigerjahren das schwule Leben tobte. Die Familie immer noch schön in München, pendelt der Gute zwischen zwei Leben hin und her, bis irgendwann eine Entscheidung einfach fällig ist. Und ab da wird alles einfacher… oder auch nicht.



Sprunghaft ist wohl am ehesten der Erzählstil, den man Siggi Koenig bescheinigen kann. Liest man gerade noch vom erwachsenen schwulen Ralf, ist man plötzlich beim Jungen, der noch gar nicht sicher weiß, was er will, und dann wieder beim Musterehemann. Das führt leider dazu, dass sich in dem ganzen Buch kein rechter Spannungsbogen aufbaut und man den Handlungsstrang nicht einfach nachverfolgen kann.



Der Leser muss immer wieder umdenken



Zwar arbeitet sich Koenig im Laufe der Zeit immer weiter durch das Leben seines Protagonisten, aber wirklich in einem durch erzählt er nicht. Man ist als Leser gefordert, immer wieder umzudenken und muss sich immer wieder orientieren, wo der Autor denn nun mit einem hingesprungen ist.



Gerade die außerordentlichen Momente, in denen ein Mord verübt wird oder sich leibhaftige Spionage vor den Augen des Lesers abspielt, gehen dadurch etwas unter. Der Weg bis dahin hat den Leser so viel Kraft und Beherrschung gefordert, dass es fraglich ist, wie viele das Buch tatsächlich zu Ende bringen.



Das an sich ist eigentlich schade, denn auf den 324 Seiten schildert Koenig vor allem eines: ein Leben, das nicht gradlinig verläuft, und allein dadurch spannend zu begleiten ist. Positiv zu erwähnen ist auch, dass sich der Autor nicht ziert und deutlich beschreibt, wenn's mal im Bett zur Sache geht. "Menschen und Männer" ist ein schwer zu lesendes, aber irgendwie auch genau deswegen sehr lesenswertes Buch.

Infos zum Buch



Siggi Koenig: Menschen und Männer. Romanhafte Biografien. Taschenbuch. 324 Seiten. tredition Verlag. Hamburg 2016. 16,99 € (E-Book 6,99 €, gebundene Ausgabe: 25,99 €). ISBN: 978-3-7345-2466-0