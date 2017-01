Köln: Mann sticht auf Türsteher von LGBTI-Szenebar ein

Maik Meid / flickr) Die Polizei ermittelt noch, bevor sie weitere Details bekannt geben will (Bild:

Heute, 16:34h

Noch kein Kommentar

Schaafenstraße

In der Nacht zum Samstag ist es in einer beliebten Bar für Schwule und Lesben in der Kölner Schaafenstraße zu einer Gewalttat gekommen. Wie der Kölner "Express" berichtet, habe gegen ca. 4.30 Uhr ein Mann mehrfach auf einen Türsteher eingestochen.



Ein Mann sei mit einem Gegenstand, wahrscheinlich einem Messer, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber queer.de. Er sei aber nicht lebensgefährlich verletzt.



Der Täter konnte fliehen, vor Ort wurden Zeugen vernommen. Am Sonntag wollen die Beamten eine Pressemitteilung zum Ermittlungsstand herausgeben. Eine nähere Täterbeschreibung machte die Polizei zunächst nicht.



Bei der Bar soll es sich um das "Iron" handeln. Diese war am Samstagnachmittag zunächst nicht zu erreichen, auf der Facebook-Seite der Bar finden sich noch keine Hinweise auf den Vorfall. (nb)