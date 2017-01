Die ersten acht Motive der Happy End Factory gibt es auch auf Postkarten (Bild: Happy End Factory)

Positive Statements für Akzeptanz auf nachhaltiger Kleidung – dafür steht die Happy End Factory. Das Startup-Unternehmen von Daniela Zysk und Larissa Gleich will mit aktuellen Designmotiven auf fair produzierten Bio-Textilien zeigen, dass Mode mehr kann als kleiden.



Noch befindet sich die Happy End Factory in der Gründungsphase. Am 21. Januar 2017 startete eine EU-weite Crowdfunding-Kampagne, die noch bis zum 28. Februar läuft. Dort gibt es die ersten acht Motiven auf nachhaltigen Textilien (d.h. GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle und Fair-Trade) sowie Postkarten zu erwerben. Ein Viertel des benötigten Startkapitals in Höhe von 10.000 Euro kam durch die Vorbestellungen bereits zusammen.



Wir verlosen fünf Postkarten-Sets



Für die User von queer.de hat die Happy End Factory freundlicherweise fünf Postkarten-Sets mit den insgesamt acht Motiven des Labels zur Verfügung gestellt.



Du willst ein Postkarten-Set gewinnen? Dann fülle bis Montag, den 6. Februar 2017, 10:00 Uhr (Einsendeschluss) das unten verlinkte Gewinnspielformular aus. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen über 16 Jahre. Die Preise werden nicht in bar ausgezahlt. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.