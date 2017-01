Bundesstiftung Magnus Hirschfeld sucht studentische Hilfskraft

Heute, 14:14h, Noch kein Kommentar





Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH) wurde 2011 von der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Justiz, errichtet, um die Geschichte der Verfolgung Homosexueller in Deutschland aufzuarbeiten und durch Bildung der Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen (LSBTTIQ) entgegenzuwirken.



Die BMH sucht zum 1. April 2017 eine



studentische Hilfskraft zur Unterstützung des Referats Kultur, Geschichte und Erinnerung.



Aufgabengebiete

• Unterstützung des Referenten in organisatorischen, technischen und inhaltlichen Angelegenheiten

• Beantwortung von Korrespondenz

• Sichtung vonlebensgeschichtlichen Videointerviews



Anforderungsprofil

• Einschreibung in einem Studiengang in der Bundesrepublik Deutschland

• erste berufspraktische Erfahrung in Form von Praktika (oder vergleichbaren Tätigkeiten) in Wissenschaft, Bildung, öffentlicher Dienst, Stiftungen oder Nichtregierungsorganisationen

• Interesse an den Aufgaben und Zielen der BMH

• sichererUmgangmit MS Office (Word, Outlook, Excel, Power Point)

• möglichst Erfahrung im Umgang mit gängiger Brenn-Software



Wir bieten grundlegende Einblicke in die Stiftungsarbeit, eine Beteiligung an inhaltlichen Planungen, intensive persönliche Betreuung und die Einbindung in ein engagiertes Team.



Zeitraum: ab 1. April 2017 für zunächst sechs Monate mit der Option auf Verlängerung bis zum 31. Dezember 2017, 10 Stunden/Woche; die wöchentlichen Arbeitsstunden könnenin Absprache mit dem wissenschaftlichen Referentenflexibel gestaltet werden



Bezahlung: 400,00 € netto/Monat (Minijob)



Ort: Geschäftsstelle der BMH in Berlin-Mitte



Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 28. Februar 2017 per E-Mail an: christine.welack@mh-stiftung.de.



Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich in der 11. KW statt.