Ursula von der Leyen möchte sexuelle Vielfalt in Bundeswehr zur Normalität machen

Bundesverteidigungsministerin Ursula van der Leyen (CDU) hat am Dienstag in Berlin den Workshop zum Umgang mit sexueller Identität und Orientierung in der Bundeswehr eröffnet und für Vielfalt in der Truppe geworben. Aktuelle Ereignisse wie Misshandlungen in der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf hätten gezeigt, "dass wie wir miteinander in der Bundeswehr umgehen kein Randthema ist". Zum Workshop waren über mehr als 200 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Militär eingeladen worden.



Vielfalt mache die Bundeswehr stark, so die Ministerin in ihrer Rede. "Deswegen werben wir ja mehr denn je um Talente. Und ob sie nun schwul, lesbisch, transsexuell oder heterosexuell sind, sie sind uns mit ihrem Können willkommen", so die 58-Jährige.



Die Ministerin beklagte, dass LGBTI sich heute noch verleugnen müssten: "Ja, es kommt im Jahr 2017 noch immer vor, dass ein Fallschirmjäger seine Homosexualität verheimlicht, weil er befürchtet, als 'Weichei' verspottet zu werden." Sie nannte weitere Beispiele, etwa wenn Vorgesetzte persönliche Gespräche mit einem schwulen Soldaten nur bei offener Tür führen.



Um diese alltägliche Diskriminierung zum Vorschein zu bringen, müsste die Bundeswehr endlich "offen und ehrlich" über die Thematik sprechen, so die Ministerin. Denn Diskriminierung schade der Truppe: "Wer sich nicht outen kann, unterdrückt seine Gefühle, hat Angst und Angst lähmt. Man kann unter Angst nicht sein Bestes geben. Das können wir uns nicht leisten, und das wollen wir uns nicht leisten. Letzten Endes geht es immer um unsere Einsatzbereitschaft im 21. Jahrhundert."

"Pauschalisierter Ausgleich" für erlittene Diskriminierung geplant

Von der Leyen beklagte, dass in der Vergangenheit viel scheif gelaufen sei. "Wir können das nicht ungeschehen machen", sagte die CDU-Politikerin, versprach aber, die Vorfälle wissenschaftlich aufzuarbeiten und eine Entschädigung zu leisten: "Wir prüfen zur Zeit, ob und unter welchen Bedingungen eine Art von pauschaliertem Ausgleich für erlittene Nachteile geleistet werden kann."



Des weiteren gebe es inzwischen mit dem Stab "Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion" eine zentrale Anlaufstelle für LGBTI-Soldaten. Die Thematik müsse aber noch mehr im Führungskräftetrainining und den Lehrplänen berücksichtigt werden. Bis Ende des Jahres versprach sie eine Konzeption zum Thema "Vielfalt und Inklusion" zu erarbeiten. Ziel sei es, Workshops wie diesen überflüssig zu machen. Die sexuelle Orientierung eines Kameraden solle genau so wenig eine Rolle spielen "wie die Augenfarbe oder die Schuhgröße".



Abschließend appellierte die Ministerin: "Wir wollen diese Menschen nicht in die gesellschaftliche Unsichtbarkeit zwingen. Wir wollen sie in unserer Mitte haben mit all ihren Facetten. Wir wollen sie so behandeln, wie wir auch behandelt werden möchten. Und wir wollen sie so beurteilen, wie es für alle Soldatinnen und Soldaten, für alle Beamtinnen und Beamte gilt, nach Eignung, Leistung und Befähigung. Ohne Vorbehalte."

Scharfe Kritik für von der Leyens "Sex-Seminar"

Wie wichtig der Einsatz ist, zeigten die abfälligen Reaktionen im Vorfeld des Seminars. Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, erklärte etwa unlängst gegenüber der "Passauer Neuen Presse": "Es ist mir nicht klar, was der Sinn dieser Veranstaltung ist. Mir ist nicht bekannt, dass Homosexuelle in den Streitkräften diskriminiert werden."



Selbst aus der SPD kam Widerspruch: So hat Rainer Arnold, der verteidigungspolitische Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion, der Verteidigungsministerin vorgeworfen, mit derartigen Workshops "verfehlte Prioritäten" zu setzen (queer.de berichtete). Kritik am "Sex-Seminar" ("Bild") kam auch aus CSU und AfD.



Auch von der Leyen sprach diese teils polemische Kritik an. Die Reaktionen auf die Workshop-Ankündigung zeigten, "dass es noch ein weiter Weg ist, bis Respekt selbstverständlich ist", so die Ministerin.



Für ihr Engagement für die Gleichbehandlung von LGBTI gegen alle Widerstände hat queer.de Ursula von der Leyen bereits vor zwei Wochen den "Homo-Orden" verliehen. (dk)