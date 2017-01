CSD Rostock fordert: "Demonstriere laut! Wähle klug!"

Der CSD findet am 15. Juli statt – gut zwei Monate vor der Bundestagswahl (Bild: andrsch85 / flickr

Der CSD Rostock hat am Sonntag sein neues Motto bekannt gegeben. Die Demonstration für gleiche Rechte am 15. Juli soll unter dem Slogan "Demonstriere laut! Wähle klug! – Dein Kreuz für Akzeptanz und Menschlichkeit" stehen.



"Die Bundestagswahlen werfen ihre Schatten voraus und wir möchten mit diesem Motto darauf aufmerksam machen", erklärten die Veranstalter des CSDs in Mecklenburg-Vorpommerns bevölkerungsreichster Stadt. In verschiedenen Veranstaltungen und Diskussionen soll die Frage behandelt werden, wer die "Interessen der queeren Community" am besten vertreten könne.



Schirmfrau der Veranstaltung wird Landtagspräsidentin Syliva Bretschneider (SPD). Ihr war 2014 von queer.de der "Homo-Orden" verliehen worden, weil sie gegen homophobe Auftritte von NPD-Landtagsabgeordneten vorgegangen war. Sie entzog damals einem Rechtsextremisten das Wort und warf einen anderen aus dem Saal. Später stellte das Landesverfassungsgericht allerdings fest, dass sie damit zu weit gegangen sei (queer.de berichtete).



Im vergangenen Jahr lautete das Motto des Rostocker CSDs "Echte Liebe – Echte Vielfalt – Echte Akzeptanz – Echt für Alle" (queer.de berichtete). (dk)