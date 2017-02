Schwulenberatung Berlin sucht Ehrenamtskoordination

Heute, 04:33h, Noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die LSBTI* Not- und Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Treptow:



eine Ehrenamtskoordination in Teilzeit (25% oder 50%)



Aufgaben u.a.:

- Ansprechperson für das Ehrenamt für LSBTI* Geflüchtete in der Einrichtung

- Koordination, Betreuung und Vernetzung von Ehrenamtlichen, z.B. Einsatzplanung nach Möglichkeiten, Fähigkeiten und Interessen, Beschwerdemanagement, Datenmanagement

- Weiterentwicklung und Umsetzung einer Struktur, die den Einsatz von Ehrenamtlichen in der Unterkunft fördert, systematisiert und organisiert, an den Rahmenbedingungen und anerkannten 'good practice' orientiert

- Akquise, Auswahl und Qualifizierung/Schulung eines Pools an Ehrenamtlichen

- Verortung und Vernetzung mit dem Sozialraum der Unterkunft, Akteuren der Ehrenamtsarbeit, anderen LSBTI*-Organisationen und der LSBTI* Community

- Entwicklung von Handlungsfeldern und Organisation von ehrenamtlichen Aktivitäten in Bereichen wie z.B. Essensausgabe, Behördenwege, Sprache, Patenschaften, Kennenlernen der Stadt Berlin, Freizeitaktivitäten

- Entwicklung und Durchführung von Einzelprojekten

- Entwicklung einer Anerkennungs- und Kooperationskultur

- Evaluation der Ehrenamtsarbeit



Voraussetzungen:

- Relevanter (Fach-) Hochschulabschluss und/oder Praxiserfahrung, wünschenswert in sozialen/pädagogischen Bereich und/oder Personalarbeit, Projektmanagement oder Organisationsentwicklung

- hohe Sozialkompetenz

- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

- ausgezeichnetes Organisationstalent

- eine sorgfältige, systematische und effiziente Arbeitsweise

- zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

- Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

- teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel



Erwünscht:

- Einschlägige Erfahrungen in der Freiwilligenarbeit

- Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

- Sprachkenntnisse in Englisch und gerne weiteren Sprachen

- Interkulturelle/Diversity Kompetenz

- Kenntnisse der Strukturen und Rechtsgrundlagen des ehrenamtlichen Engagements

- Erfahrungen mit Datenbanken



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte ausschließlich per E-mail bis zum 20.02.2017 an

jobs@schwulenberatungberlin.de



Bewerbungen von Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung sind herzlich willkommen.



Diese Stelle kann auf Wunsch und bei Eignung mit der ebenfalls ausgeschriebenen Stelle Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in kombiniert werden.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden:

s.jaekel@schwulenberatungberlin.de