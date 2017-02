Dragqueen-Musical "Kinky Boots" kommt nach Hamburg

Heute, 12:53h, Noch kein Kommentar

Hamburg bekommt einen hochhackigen Musical-Hit: "Kinky Boots" feiert im Dezember 2017 seine lang ersehnte Deutschland-Premiere im Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn.



Das mehrfach preisgekrönte Broadway-Stück nach einer wahren Geschichte steht für Leichtigkeit und beste Unterhaltung mit ganz viel Herz. Die Pop-Ikone und Songschreiberin Cyndi Lauper kreierte dafür einen einzigartigen Gute-Laune-Soundtrack, der für seine Ohrwurm-Hits sogar mit einem Grammy-Award ausgezeichnet wurde. Das Buch stammt von der schwulen Theater- und Schauspiellegende Harvey Fierstein. Die Regie und Choreografie übernahm der mehrfache Tony-Award-Gewinner Jerry Mitchell.



"Kinky Boots" handelt von Charlie Price, der die heruntergekommene Schuhfabrik seines Vaters in der englischen Provinz erbt. Um die Firma zu retten, sucht Charlie nach einer Idee, die das Unternehmen zurück zu alter Größe führen kann. Als er durch Zufall die queere Lola kennenlernt, finden die beiden die Nische, die Price & Son retten soll: schrille, modische und zugleich stabile Schuhe und Stiefel für Dragqueens. Die Fabrikarbeiter sind zunächst wenig begeistert von diesem Plan, doch Charlie und Lola nutzen ihre neu gewonnene Freundschaft, um für ihre Idee und das Vermächtnis von Charlies Vater zu kämpfen.



Ein Musical über Akzeptanz, Toleranz, Respekt und Loyalität



"'Kinky Boots' ist fröhlich und bunt und steht mit seiner wahren und warmherzigen Geschichte für Akzeptanz, Toleranz, Respekt und Loyalität", erklärte Harvey Fierstein zu seinem Stück. "Wir hoffen, dass die Zuschauer die Erkenntnis mitnehmen: Du kannst die Welt verändern, wenn du deine Einstellung änderst. Ich bin sehr stolz, dass diese berührende Geschichte nun endlich auch in Deutschland auf der Bühne zu sehen sein wird!"



"Kinky Boots" läuft seit März 2013 am New Yorker Broadway und seit August 2015 am Londoner West End, sowie auch in Australien, Japan, Kanada und Korea. Der Vorverkauf für Hamburg ist bereits eröffnet. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter musicals.de und telefonisch unter (01805) 44 44 erhältlich. (cw)