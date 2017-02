Goldene Kamera für "Be Deutsch!"

Im Böhmermann-Video ist auch ein schwuler Kuss so richtig Deutsch (Bild: Screenshot ZDF)

Der satirisch-patriotische Musikclip "Be Deutsch", der im März 2016 erstmals in Jan Böhmermanns ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" ausgestrahlt wurde, erhält den "Goldene Kamera Digital Award" als bester viraler Clip. Moderator Steven Gätjen überraschte nach Angaben des Branchenmagazins DWDL.de Böhmermann bei dessen am Mittwochmorgen live via Periscope gestreamten Sendung "Hashtag-Konferenz" mit der Auszeichnung.



Eigentlich wird der Preis erst am 18. Februar verliehen. Die Gala wird live im Digitalfernsehen übertragen (ab 21.55 Uhr bei ZDFneo).



In dem viereinhalbminütigen Clip, der inzwischen auf Youtube mehr als 5,5 Millionen Mal angesehen wurde, gröhlt Böhmermann im Rammstein-Stil den Song "Be Deutsch! (Achtung! Germans on the rise!"). Das komplett englischsprachige Lied basiert auf den Ausschreitungen im sächsischen Dorf Clausnitz vor knapp einem Jahr, als ein Mob gegen Flüchtlinge demonstrierte, die in einem Bus in eine Unterkunft gebracht werden sollten – durch die Medien gingen damals Bilder von weinenden Kindern und Frauen, die im Bus um ihr Leben fürchteten.



Der Mob wird in dem Clip dargestellt durch Demonstranten, die unter anderem Porträts der Rechtsextremisten und -populisten Marine Le Pen, Geert Wilders und Donald Trump in die Höhe hielten. Demgegenüber wurde das das tolerante, multikulturelle Deutschland gestellt, zu dem ein küssendes Homo-Paar und eine Transperson ebenso gehören wie Fahrradfahrer, Muslime, Juden, ein Pfarrer in Strapsen, eine Frau im Rollstuhl und sogar Personen in weißen Socken und Sandalen. Böhmermann singt dazu Sätze wie "Guten Tag, the true Germans are here" und "Being like us takes bigger balls" (um so zu sein wie wir, braucht es dickere Eier). (dk)